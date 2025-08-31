ÍBV vann ÍA 2-0 í dag á Hásteinsvelli í Vestmannaeyjum í dag. Leikurinn var í 21. umferð Bestu deildar karla í fótbolta.
Það var greinilega mikið undir í dag í leik og sást það á spilamennskunni í fyrri hálfleik. Mikil barátta einkenndi leikinn og kom það niður á gæðunum. Fátt markvert gerðist í fyrri hálfleik og lítið var um opin færi. Flestar sendingar enduðu í fanginu á markmönnum liðana.
Svipað var uppi á teningnum í upphafi seinni hálfleiks eða allt fram að 66. mínútu þegar Oliver Heiðarsson keyrði upp hægri vænginn og fyrirgjöf hans rataði beint á kollinn á Þorvald Breka Baxter. Þorvaldur reis hæst í teignum og stangaði boltann í netið.
Skagamenn ku upp úr skotgröfunum eftir þetta og byrjuðu að setja pressu á heimamenn og fengu þeir dauðafæri á 80. mínútu þegar Gísli Laxdal slapp í gegn eftir að hafa komist inn í lélega sendingu frá varnarmanni ÍBV. Hann þrumaði boltanum á markið en Marcel Zapytowski varði frábærlega í markinu.
Í uppbótatíma geystist Hermann Þór Ragnarsson upp völlinn og komst inn á vítateig. Þar var hann felldur af Marko Vardic. Sverrir Páll Hjaltested steig á punktinn, skoraði af miklu öryggi og tryggði ÍBV sanngjarnan sigur.
Eyajmenn stökkva upp í sjötta sætið eftir þennan sigur. ÍA er hins vegar enn á botninum með sextán stig og útlitið orðið nokkuð dökkt fyrir þá.
Gísli Laxdal fékk besta færi leiksins á 80. mínútu þar sem hann hefði getað jafnað leikinn. Í staðinn skoraði ÍA ekki í dag og ÍBV bætti við marki í uppbótatíma. Ef Gísli hefði skorað hefðu úrslitin geta orðið önnur.
ÍBV voru sterkari aðilinn í dag. Þorlákur Breki Baxter, Hermann Þór Ragnarsson og Alex Freyr Hilmarsson voru mest áberandi hjá Eyjamönnum en heilt yfir góð liðsframmistaða
Sól, vindur og kátir Eyjamenn. Ekki hægt að bjóða upp á meira á fallegum sunnudegi.
Góðir í dag. Flott lína hjá honum og ekkert út á tríóið heilt yfir í dag.