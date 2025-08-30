Leeds og Newcastle mættust á Elland Road í lokaleik dagsins í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í leik sem bauð ekki upp á mörg tilþrif sóknarlega en leiknum lauk með markalausu jafntefli.
Fá afgerandi færi litu dagsins ljós og Newcastle menn eflaust þeim mun ósáttari við stigið en Leedsarar sem taka væntanlega hverju einasta stigi fagnandi. Báðum liðum skorti kraft sóknarlega í dag en Newcastle menn geta þó huggað sig við að nýr sóknarmaður, Nick Woltemade, er mættur og verður væntanlega með liðinu í næsta leik.