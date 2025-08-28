Hlýtt og rakt loft yfir landinu

Hin djúpa lægð sem olli hvassri austanátt syðst á landinu í byrjun vikunnar er nú komin suðaustur að Skotlandi og eru vindar á landinu því hægir.
Á vef Veðurstofunnar segir að hlýtt og rakt loft sé yfir landinu og því sums staðar þoka eða súld við sjávarsíðuna, sem geti færst inn á land að næturlagi.
Líkur á skúrum síðdegis, jafnvel talsverðar dembur sunnantil á morgun.
Hiti verður á bilinu þrettán til nítján stig, hlýjast á Norðausturlandi í dag, en á Vesturlandi á morgun.
Um helgina er útlit fyrir norðlægar áttir og rigningu eða súld öðru hvoru. Lengst af þurrt suðvestanlands, en líkur á síðdegisskúrum þar. Áfram fremur milt í veðri.
Á föstudag: Norðaustlæg eða breytileg átt, 3-8 m/s. Skýjað að mestu á landinu og skúrir á víð og dreif. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast á Vesturlandi.
Á laugardag og sunnudag: Norðan og norðaustan 5-13 m/s og súld eða rigning með köflum. Bjartviðri sunnan heiða, en stöku skúrir síðdegis. Hiti 9 til 18 stig, hlýjast á Suðurlandi.
Á mánudag og þriðjudag: Norðlæg átt og vætusamt, en þurrt að kalla suðvestanlands og milt veður.
Á miðvikudag: Snýst líklega í suðvestlæga átt með skúrum eða rigningu víða um land, en áfram milt veður.