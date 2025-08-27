Amanda Andradóttir og félagar hennar í hollenska félaginu Twente tryggðu sér í kvöld með mjög sannfærandi hætti sæti í úrslitaleiknum um laust sæti í næstu umferð undankeppni Meistaradeildar Evrópu.
Twente vann 6-0 stórsigur á Rauðu Stjörnunni og mætir Íslandsmeisturum Breiðabliks í úrslitaleiknum. Blikar unnu írsku meistarana í sínum undanúrslitaleik fyrr í dag.
Amanda byrjaði á bekknum en kom inn á sem varamaður á 56. mínútu þegar staðan var enn markalaus.
Twente skoraði sex mörk með íslensku landsliðskonuna inn á vellinum og Amanda átti stoðsendinguna í fjórða markinu.
Jill Roord skoraði tvö mörk fyrir Twente en hin mörkin skoruðu þær Jaimy Ravensbergen, Alieke Tuin, Sophie Proost og Eva Oude Elberink.
Sædís Rún Heiðarsdóttir og félagar í Vålerenga komust einnig í samskonar úrslitaleik eftir 1-0 sigur á finnska liðinu HJK frá Helsinki.
Vålerenga mætir tékkneska liðinu Slavia Prag í sínum úrslitaleik en í boði er sæti í umspilsleikjum um sæti í Meistaradeildinni á komandi tímabili.
Sædís Rún kom inn á sem varamaður á 62. mínútu en sigurmarkið skoraði Karina Sævik úr vítaspyrnu á 30. mínútu.