Freyr stýrði Brann inn í riðlakeppni Evrópudeildarinnar með stæl

Freyr Alexandersson heldur áfram að gera frábæra hluti með norska félagið Brann í Evrópu.
Íslenski þjálfarinn stýrði norska félaginu í kvöld inn í riðlakeppni Evrópudeildarinnar en liðið var fyrir leikinn öruggt með sæti í riðlakeppni Sambandsdeildarinnar.
Brann vann 4-0 útisigur á AEK Larnaca frá Kýpur og þar með með 6-1 samanlagt eftir 2-1 sigur í fyrri leiknum í Noregi.
Hlutirnir féllu heldur betur fyrir norska félagið þegar Kýpverjarnir missti mann af velli með rautt spjald strax á 39. mínútu.
Niklas Castro kom Brann í 1-0 í uppbótatíma fyrri hálfleiks og Mads Kristian Hansen kom liðinu síðan í 2-0 á 69. mínútu.
Þriðja markið skoraði síðan Fredrik Pallesen Knudsen á 75. mínútu.
Eggert Aron Guðmundsson og Sævar Atli Magnússon voru báðir í byrjunarliði Brann. Sævar Atli spilaði fyrstu 65 mínúturnar en Eggert fór af velli á 77. mínútu þegar staðan var orðin 3-0.
Joachim Soltvedt innsiglaði stórsigur með fjórða markinu undir lokin.