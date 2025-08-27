Það ríkti sannkölluð síðsumarstemning í verslun Kormáks & Skjaldar á Laugaveginum á dögunum þegar ný herralína frá Sóley Organics var kynnt til leiks. Fjölmargir lögðu leið sína í miðborgina og skáluðu fyrir samstarfinu í blíðskaparveðri.
Plötusnúðurinn Joeboxer hélt uppi stemningunni á meðan gestir nutu kvöldsins saman.
Sóley Elíasdóttir, eigandi Sóley Organics, segir samstarf fyrirtækjanna vera svar við vaxandi áhuga karlmanna á léttum og náttúrulegum húðvörum: „Við sáum strax að Birkir varð mjög vinsæll meðal karlmanna. Það gaf okkur tækifæri til að stækka vörulínuna og bæta við fleiri vörum. Okkur fannst líka mikilvægt að bjóða upp á andlitskrem og hreinsivörur, því notkun slíkra vara meðal karlmanna hefur aukist mikið – og við vildum mæta þeirri þörf. En vörulínan hentar auðvitað öllum.“
Meðal gesta voru Jana Steingríms, Marín Magnúsdóttir, Elín Reynis, Birna Björnsdóttir og Eyjólfur Pálsson, svo fáir einir séu nefndir.
Ljósmyndarinn Saga Sig fangaði kvöldið í myndum.