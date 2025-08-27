Lífið

Sól­ey og Kormákur skáluðu í síðsumarsólinni

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Marín Magnúsdóttir, Kormákur, Andri Þór Guðmundsson og Sóley Elíasdóttir. Saga Sig.

Það ríkti sannkölluð síðsumarstemning í verslun Kormáks & Skjaldar á Laugaveginum á dögunum þegar ný herralína frá Sóley Organics var kynnt til leiks. Fjölmargir lögðu leið sína í miðborgina og skáluðu fyrir samstarfinu í blíðskaparveðri.

Plötusnúðurinn Joeboxer hélt uppi stemningunni á meðan gestir nutu kvöldsins saman.

Sóley Elíasdóttir, eigandi Sóley Organics, segir samstarf fyrirtækjanna vera svar við vaxandi áhuga karlmanna á léttum og náttúrulegum húðvörum: „Við sáum strax að Birkir varð mjög vinsæll meðal karlmanna. Það gaf okkur tækifæri til að stækka vörulínuna og bæta við fleiri vörum. Okkur fannst líka mikilvægt að bjóða upp á andlitskrem og hreinsivörur, því notkun slíkra vara meðal karlmanna hefur aukist mikið – og við vildum mæta þeirri þörf. En vörulínan hentar auðvitað öllum.“

Meðal gesta voru Jana Steingríms, Marín Magnúsdóttir, Elín Reynis, Birna Björnsdóttir og Eyjólfur Pálsson, svo fáir einir séu nefndir.

Ljósmyndarinn Saga Sig fangaði kvöldið í myndum.

Hrafn Kjartansson og Elías Óli HilmarssonSaga Sig.

Gréta Gunnarsdóttir sendiherra og Þórunn Scheving Elíasdóttir.Saga Sig.

Hanna María Hannesdóttir og Anna Camilla Vigfúsdóttir.Saga Sig.

Eyjólfur Pálsson í Epal, Sigurður Hattagerðamaður og Kormákur Geirharðsson.

Erna Hrun Hermannsdóttir og Jón Kristofer Sturluson.Saga Sig.

Elín Reynisdóttir förðunarmeistari, Birna Bjöss daskólastjóri og Arnhildur Reynirsdóttir .Saga Sig.

Dýrleif, Sóley, Gígja og Sóley Sigurðardætur.Saga Sig.

DJ Joboxer.Saga Sig.

Dagur Þórhallsson, Lafuey Knútsdóttir, Elías Óli Hilmarsson, Gabríela Ýr, Kristný Þorgeirsdóttir, Rósa Pálsdóttir og Þórunn Hilmarsdottir.Saga Sig.

Arnar Gauti Ólafsson og Vilhjálmur Vilhjálmsson.Saga Sig.

Arna Gunnarsdóttir og Rán Þórisdóttir Saga Sig.

Saga Sig.

