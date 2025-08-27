Hin 93 ára Jóhanna skríður enn um garðinn til að halda honum fínum

Í Ísland í dag í gærkvöldi heimsótti Magnús Hlynur Hreiðarsson magnaða konu í Sandgerði en hún er að verða 93 ára og hefur séð um að halda kirkjugarðinum við Hvalsneskirkju snyrtilegum í um 30 ár.
Konan heitir Jóhanna Sigurjónsdóttir. Hún er enn að og lætur sig ekkert muna um að fara á hnén eða skríða um garðinn til að halda honum snyrtilegum og fínu. Hún er sannarlega með græna fingur enda er garðurinn hennar mjög fallegur.
„Það var sagt í gamla daga að það væri ekki hægt að rækta neitt hér í sjávarseltunni en við erum búin að afsanna það,“ segir Jóhanna sem passar einnig upp á kirkjugarðinn við Hvalsneskirkju en kirkjan er friðuð og var vígs 1887.
„Ég var einu sinni í fjóra tíma með eitt leiði, eitthvað sem hafði ekki verið gert í mörg ár. Svo var það tekið í gegn af aðstandendum eftir það. Mér finnst þetta svo gaman og gott að geta gert þetta og mega gera þetta,“ segir Jóhanna en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni.