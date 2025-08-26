Minnstu mátti muna að jeppi hefði lent framan á vörubíl við Grundartanga í Hvalfirði í gær við glannalegan framúrakstur.
Á eftirfarandi myndbandi sést þegar jeppinn var aðeins hársbreidd frá því að lenda á vörubílnum sem ók í gagnstæða átt, þegar hann loks gat fært sig yfir á rétta akrein.
Guðmundur Stefánsson tók myndbandið úr sínum bíl þegar hann var á ferðinni, en hann segir mikilvægt að aukin umræða um umferðaröryggi á Íslandi eigi sér stað.
Atvik sem þessi undirstriki nauðsyn þess að betur sé hugað að öryggi á vegum landsins, með fræðslu og aðgerðum.