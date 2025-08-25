Lífið

Ein glæsi­legasta leik­kona landsins selur slotið

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Unnur Birna er rísandi stjarna í íslensku leiklistarsenunni.
Unnur Birna er rísandi stjarna í íslensku leiklistarsenunni. Vísir/Vilhelm

Leikkonan Unnur Birna Jónsdóttir Backman hefur sett íbúð sína við Bergstaðastræti í Reykjavík á sölu. Íbúðin er 78 fermetrar að stærð á þriðju hæð í litlu fjölbýlishúsi sem var reist árið 1940. Ásett verð er 69,9 milljónir.

Unnur Birna er rísandi stjarna í íslensku leiklistarsenunni. Hún útskrifaðist sem leikkona frá Listaháskóla Íslands árið 2022. Síðan þá hefur hún tekið þátt í ýmsum sjónvarpsverkefnum. Sem dæmi fór hún með hlutverk í þáttunum Aftureldingu, Skvíz og Svörtu Söndum II en hún hefur einnig lesið fjölda hljóðbóka ásamt því að hafa talsett teiknimyndina Rayu og síðasta drekann.

Íbúðin er hlýlega og smekklega innréttuð, þar sem listaverk, bækur og plöntur skapa persónulegt og notalegt andrúmsloft.

Gengið er inn í rúmgoða forstofu sem leiði inn í allar vistarverur. Stofurýmið er bjart og rúmgott. Eldhúsið er vel skipulagt með snyrtilegri innréttingu, góðu skápaplássi og notalegum borðkrók.

Tvö svefnherbergi og eitt baðherbergi eru í íbúðinni, auk lítillar geymslu eða kústaskáps í forstofu. Sameiginlegt þvottahús er kjallara hússins.

Nánari upplýsingar á fasteignavef Vísis.

