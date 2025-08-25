Íslenski boltinn

„Óskar seldi mér bara hug­myndina sína“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Galdur Guðmundsson valdi KR fram yfir önnur áhugasöm félög.
Galdur Guðmundsson valdi KR fram yfir önnur áhugasöm félög. vísir / einar

Knattspyrnumaðurinn Galdur Guðmundsson segir Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfara KR, hafa sannfært hann um að skrifa undir samning við Vesturbæjarliðið. Galdur er snúinn aftur hingað heim til að spila meira en stefnir á að komast aftur út í atvinnumennsku.

Þessi nítján ára leikmaður skrifaði á dögunum undir þriggja og hálfs árs samning við Vesturbæjarliðið. Hann kemur frá Horsens í Danmörku en þar á undan var hann á mála hjá FCK í Kaupmannahöfn.

„Ég er fyrst og fremst bara sáttur, ánægður að vera mættur aftur heim og það var tekið vel á móti mér. Af hverju valdi ég KR?

Vegna þess að KR spilar skemmtilegan fótbolta og ég þekki Óskar vel, hann þjálfaði mig áður í Breiðablik. Spennandi lið sem spilar skemmtilegan fótbolta, það var helst það“ segir Galdur sem var eftirsóttur af fleiri félögum, þeirra á meðal uppeldisfélaginu Breiðabliki.

Galdur er uppalinn hjá Breiðabliki og steig sín fyrsta skref þar áður en hann fór út til Danmerkur. vísir / einar

„Það var mikilvægt að velja rétta liðið en Óskar seldi mér bara hugmyndina sína, hann seldi mér sitt og þetta er líka bara spennandi lið sem er í uppbyggingu. Þannig að mér fannst KR vera rétta skrefið fyrir mig“ segir Galdur en hann stefnir á að fara aftur út í atvinnumennsku eins fljótt og hægt er.

„Klárlega. Það var líka inn í myndinni, að ef ég kæmi í KR myndi ég fá að spila og um leið ég er farinn að spila og spila vel, þá er alltaf góður gluggi til að fara aftur út.“

Gaman að skora og getur fagnað þriðja sigrinum í röð í kvöld

Kantmaðurinn kom fyrst við sögu með KR þegar hann kom af bekknum í sigri gegn Aftureldingu. Í síðustu umferð gerði hann svo eina mark leiksins gegn Fram og var hetja KR í öðrum sigurleik liðsins í röð.

„Það var gaman að skora og gott að markið taldi, þrjú stig og að skora, það gerist varla betra.“

KR er sem stendur í 9.sæti deildarinnar en var ekki fyrir svo löngu í fallsæti. Í kvöld tekur KR getur unnið þriðja leikinn í röð, þegar Stjarnan heimsækir liðið á nýja gervigrasið á Meistaravöllum.

„Það er lítið af því úti en þetta er fljótari fótbolti og ég kann að meta gervigras“ segir Galdur um nýja gervigrasið.

