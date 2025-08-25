„Óskar seldi mér bara hugmyndina sína“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 25. ágúst 2025 12:30 Galdur Guðmundsson valdi KR fram yfir önnur áhugasöm félög. vísir / einar Knattspyrnumaðurinn Galdur Guðmundsson segir Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfara KR, hafa sannfært hann um að skrifa undir samning við Vesturbæjarliðið. Galdur er snúinn aftur hingað heim til að spila meira en stefnir á að komast aftur út í atvinnumennsku. Þessi nítján ára leikmaður skrifaði á dögunum undir þriggja og hálfs árs samning við Vesturbæjarliðið. Hann kemur frá Horsens í Danmörku en þar á undan var hann á mála hjá FCK í Kaupmannahöfn. „Ég er fyrst og fremst bara sáttur, ánægður að vera mættur aftur heim og það var tekið vel á móti mér. Af hverju valdi ég KR? Vegna þess að KR spilar skemmtilegan fótbolta og ég þekki Óskar vel, hann þjálfaði mig áður í Breiðablik. Spennandi lið sem spilar skemmtilegan fótbolta, það var helst það“ segir Galdur sem var eftirsóttur af fleiri félögum, þeirra á meðal uppeldisfélaginu Breiðabliki. Galdur er uppalinn hjá Breiðabliki og steig sín fyrsta skref þar áður en hann fór út til Danmerkur. vísir / einar „Það var mikilvægt að velja rétta liðið en Óskar seldi mér bara hugmyndina sína, hann seldi mér sitt og þetta er líka bara spennandi lið sem er í uppbyggingu. Þannig að mér fannst KR vera rétta skrefið fyrir mig“ segir Galdur en hann stefnir á að fara aftur út í atvinnumennsku eins fljótt og hægt er. „Klárlega. Það var líka inn í myndinni, að ef ég kæmi í KR myndi ég fá að spila og um leið ég er farinn að spila og spila vel, þá er alltaf góður gluggi til að fara aftur út.“ Gaman að skora og getur fagnað þriðja sigrinum í röð í kvöld Kantmaðurinn kom fyrst við sögu með KR þegar hann kom af bekknum í sigri gegn Aftureldingu. Í síðustu umferð gerði hann svo eina mark leiksins gegn Fram og var hetja KR í öðrum sigurleik liðsins í röð. „Það var gaman að skora og gott að markið taldi, þrjú stig og að skora, það gerist varla betra.“ KR er sem stendur í 9.sæti deildarinnar en var ekki fyrir svo löngu í fallsæti. Í kvöld tekur KR getur unnið þriðja leikinn í röð, þegar Stjarnan heimsækir liðið á nýja gervigrasið á Meistaravöllum. „Það er lítið af því úti en þetta er fljótari fótbolti og ég kann að meta gervigras“ segir Galdur um nýja gervigrasið. Besta deild karla KR Mest lesið Töpuðu 15-0 í síðasta leik og mættu ekki til leiks í gær Íslenski boltinn Fernandes ósáttur: „Dómarinn baðst ekki afsökunar“ Enski boltinn Botna lítið í Amorim: „Hann er ein taugahrúga“ Enski boltinn Fjármagnar tennisferilinn á OnlyFans Sport Fer í aðgerð á föstudag og frá í sex til átta mánuði Íslenski boltinn Sjáðu Grealish fara á kostum og öll mörkin í gær Enski boltinn Tilfinningaþrungin stund þegar Magnús Máni kom í mark Sport „Það urðu smá árekstrar en heilt yfir var þetta ótrúlega vel skipulagt“ Sport Rooney feginn að Dowman tók ekki vítið Enski boltinn Isak utan vallar en þó í forgrunni Enski boltinn Fleiri fréttir „Óskar seldi mér bara hugmyndina sína“ Fer í aðgerð á föstudag og frá í sex til átta mánuði Töpuðu 15-0 í síðasta leik og mættu ekki til leiks í gær Uppgjörið: FH - ÍBV 1-1 | Alvöru dramatík í uppbótartíma Uppgjörið: KA - Fram 2-0 | Sanngjarn sigur heimamanna Myndaveisla frá sögulegri stund Vestra „Það er æfing á morgun“ „Flottasta mark sem ég hef skorað á ferlinum“ Patrick sleit hásin og verður frá út tímabilið „Lið úr bæ þar sem eru fleiri fiskar og kindur en fólk“ Uppgjörið: Valur - Vestri 0-1 | Vestri bikarmeistari í fyrsta sinn Uppgjörið: Breiðablik - Tindastóll 5-0 | Blikar fóru illa með laskaða Stóla Sjáðu mörkin: Borðtennis í Garðabæ og tveggja mánaða bið tók enda á Akureyri „Erum við virkilega í fituprósentum 2025?“ „Spark í rassinn til að gíra okkur upp í þetta“ „Stór og merkilegur viðburður fyrir okkur“ „Vilji, kraftur, ákveðni og hugarfar hjá mínum stelpum“ Arna Eiríksdóttir: „Við töpuðum tveimur stigum í dag“ Uppgjör og vitöl: Stjarnan-FH 2-2 | FH að missa Blikana frá sér Uppgjör: Þór/KA-FHL 4-0 | Norðankonur í stuði á móti botnliðinu Fá góðar fréttir fyrir stærsta leik í sögu félagsins „Af hverju er Tómas Orri ekki að að spila í Breiðabliki?“ Ólafur Kristjáns: Þá vitum við að hún er ekkert að grínast Uppgjörið: Fram - Víkingur 2-5 | Markasúpa er Víkingar komust aftur á sigurbraut Uppgjör og viðtöl: Þróttur-Valur 0-2 | Valskonur á siglingu Áhorfandi hrækti á dómara í Garðabæ Úlfur talinn sá allra besti vestanhafs „Guð hvað ég hafði rangt fyrir mér og ég er ánægður með það“ Bræðraslagur í bikarúrslitaleiknum í ár: „Er alltaf að reyna að ögra mér“ KSÍ opið fyrir sjálfkrafa bönnum en reglubreyting ekki í vinnslu Sjá meira