Þróttur fær tvo tíma á toppnum og Fylkir úr fallsæti

Þróttarar eru komnir á topp Lengjudeildar karla í fótbolta, þó aðeins í tvo klukkutíma, í þeirri hörðu barátta sem er í gangi um sæti í Bestu deildinni á næstu leiktíð.
Þróttur vann Selfoss í Laugardalnum, 2-1, þar sem Vilhjálmur Kaldal Sigurðsson gerði bæði mörk heimamanna en landsliðsmaðurinn fyrrverandi Jón Daði Böðvarsson minnkaði muninn.
Þróttur er því með 38 stig eftir 19 leiki. Næstu tvö lið, Njarðvík og Þór, mætast hins vegar á Akureyri nú klukkan 16 og ljóst að annað þeirra kemst upp fyrir Þrótt því Njarðvík er með 37 stig og Þór 36, og bæði með betri markatölu en Þróttur.
ÍR-ingar eru hins vegar að heltast úr lestinni því þeir gerðu 1-1 jafntefli við Leikni í Breiðholtsslag í efra Breiðholti. ÍR er nú með 34 stig, fjórum stigum frá toppnum þegar þrjár umferðir eru eftir. Renato Punyed kom ÍR yfir en Axel Freyr Harðason jafnaði metin tuttugu mínútum fyrir leikslok.
HK-ingar eru einnig með 34 stig, eftir 5-1 stórsigur gegn Fjölni í Egilshöllinni, og eru ÍR og HK því jöfn í 4.-5. sæti. Dagur Ingi Axelsson skoraði tvö marka HK , og þeir Þorsteinn Aron Antonsson, Jóhann Þór Arnarsson og Karl Ágúst Karlsson eitt hver. Árni Steinn Sigursteinsson jafnaði metin í 1-1 á 16. mínútu en það dugði skammt.
Fylkir kom sér svo úr botnsætinu með stórsigri gegn Grindavík á útivelli, 4-0, og alla leið upp í 9. sæti með 17 stig. Eftir sitja Selfoss (16 stig) og Fjölnir (15 stig) í fallsætunum en Leiknir og Fylkir eru með 17 stig. Eyþór Aron Wöhler og Halldór Jón Sigurður Þórðarson skoruðu tvö mörk hvor fyrir Fylki.
Upplýsingar um markaskorara eru frá Fótbolta.net.