Lést við tökur á Emily in Paris Magnús Jochum Pálsson skrifar 23. ágúst 2025 13:53 Diego Borella var úrskurðaður látinn á vettvangi eftir að hafa hnigið niður við tökur í Hotel Danieli. Ítalski aðstoðarleikstjórinn Diego Borella hneig niður við tökur á Netflix-þáttunum Emily in Paris í Feneyjum á fimmtudag og var úrskurðaður látinn á vettvangi af viðbragðsaðilum. Staðarmiðillinn La Repubblica greinir frá andláti hins 47 ára Diego Borella. Tökur á fimmtu seríu þáttanna hafa staðið yfir frá 15. ágúst og á þeim að ljúka á mánudag. Þegar tökuliðið var að undirbúa sig fyrir töku á síðustu senu seríunnar í gærkvöldi í hinu sögurfræga Hotel Danieli hneig Borella niður. Talið er að hann hafi hlotið hjartaáfall en endurlífgunartilraunir báru ekki árangur. Borella var vel liðinn í bransanum í Feneyjum, menntaður í Róm, Lundúnum og New York og hafði auk þess að vinna við kvikmyndagerð einnig við myndlist og skrif. Hann hafði áður unnið við ítölsku þættina DOC - Nelle tue mani (2022) en hafði nýverið tileinkað sér ljóða-, ævintýra- og barnabókaskrif. Tökum á þáttunum hefur verið frestað tímabundið en fimmta serían gerist á Ítalíu þar sem Emily Cooper, leikin af Lily Collins, hefur störf fyrir Agence Grateau í Rome eftir að hafa flutt til og búið í París í fyrri seríum. Ítalía Andlát Hollywood Mest lesið Níu sviptir leyfi meðan á annað hundrað kvartana hafa borist Innlent Ferðamaður neitaði að borga reikninginn og lét öllum illum látum Innlent Stungumanni í Bankastrætismálinu aftur stungið í steininn Innlent Eigandi Sante segir málið gjörunnið: „Frelsið sigrar alltaf að lokum” Innlent „Forsetinn var aldrei óviðeigandi við neinn“ Erlent Farþegar látnir sofa á gólfinu á hóteli í Keflavík Innlent „Beint frá býli dagurinn“ býður landsmönnum í heimsókn Innlent Lést við tökur á Emily in Paris Erlent Útihátíð fyrir ungmenni gekk eins og í sögu Innlent Serena Williams opnar sig um notkun þyngdarstjórnunarlyfja Lífið Fleiri fréttir Lést við tökur á Emily in Paris Serena Williams opnar sig um notkun þyngdarstjórnunarlyfja „Forsetinn var aldrei óviðeigandi við neinn“ Fjöldi látinn eftir rútuslys í New York Gerðu húsleit á heimili fyrrverandi þjóðaröryggisráðgjafa Trump Staðfesta hungursneyð á Gasa Thunberg og félagar borin út úr norska seðlabankanum Hótar Hamas með helvíti og gjöreyðingu Gasa-borgar Rússar vilja koma að því að tryggja öryggi Úkraínu Erik Menendez fær ekki reynslulausn Fella niður 64 milljarða sekt Trump Samþykktu ný hagstæðari kjördæmi í Texas Vara við hörmungum verði gert áhlaup á Gasaborg Stefna á fjöldaframleiðslu á eigin stýriflaugum Losun Kína dregst saman vegna uppgangs í sólarorku Líkamlegar refsingar hamla þroska og hafa áhættu í för með sér Handtekinn á Ítalíu vegna Nord Stream sprenginganna Rússar halda árásum áfram Ætla að stoppa farandfólk með svartri málningu Mega neita þeim aðgengi sem bera keffiyeh Hefur áhyggjur af gervigreind sem virðist sjálfsmeðvituð Engir hermenn í Úkraínu og enginn fundur með Pútín Kalla tugi þúsunda til herþjónustu Öflugasti sjónaukinn fann áður óþekkt tungl í sólkerfinu „Stríðin“ sex, stundum sjö, sem Trump segist hafa stöðvað Kirkjan í Kiruna komin á áfangastað Frambjóðandi sem ræddi um morð á hundi farinn í hundana Nýtt flaggskip Rússa á sjó eftir tuttugu og fimm ár í slipp Hondúras og Úganda samþykkja að taka við hælisleitendum Segist vilja komast til himna Sjá meira