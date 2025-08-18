Lífið

Diddú gerir himneskt pestó og segist búa í Góða hirðinum

Stefán Árni Pálsson skrifar
Diddú ásamt bróðir sínum Páli Óskari með pestóið fræga.
Diddú ásamt bróðir sínum Páli Óskari með pestóið fræga.

Sigrún Hjálmtýsdóttir, betur þekkt sem Diddú, virðist vera algjör snilldar kokkur og margir segja að hún búi til besta pestó og pastasósur í heimi. Þetta kom fram í spjalli hennar við Völu Matt í Íslandi í dag í síðustu viku.

Diddú hefur búið á Ítalíu við söngnám og þar lærði hún ítalska matargerð sem hún heillar sína gesti með.

Þessi magnaða söngkona býr í Mosfellsdalnum í mjög fallegu gömlu húsi sem hún hefur innréttað á einstakan hátt.

Sjálf segir hún að það sé eins og að búa í Góða hirðinum að hafa aðsetur heima hjá sér en hún kaupir aldrei neitt nýtt á heimilið heldur er allt gamalt og klassískt heima hjá henni.

Söngkonan er um þessar mundir að undirbúa afmælistónleika í Hörpu þann 7. september og þar mun hún fá með sér nokkra leynigesti sem mikil spenna hefur myndast um. Vala Matt fór og heimsótti Diddú í þetta einstaka hús og fékk uppskriftir að dásamlegum pastasósum.

Fer að anda öðruvísi

„Það er svo dásamlegt að vera hérna, því maður sér ekki borgina, Reykjavík. Þegar maður keyrir hingað, þá súnkar allt niður og maður fer að anda öðruvísi,“ segir Diddú og bætir við að Þorkell, eiginmaður hennar, sé fæddur og uppalinn í Mosfellsdalnum.

„Við vorum bara svo heppin að þetta var til sölu þegar við vorum á námsárunum okkar í London. Það var ekkert vatn, né rafmagn hérna og í raun hálfónýtur sumarbústaður.“

En að þessu vinsæla pestói, hvernig gerir hún það?

„Ég splæsi þessu bara saman í mixer. Þetta er bara mjög klassískt. Það eru furuhnetur og fullt af basil sem Keli ræktar í litla gróðurhúsinu okkar. Svo er gott hafsalt og mjög góð og hrein olía og smá hvítlaukur. Svo set ég parmaost einnig,“ segir Diddú en spjallið við Völu Matt má sjá hér að neðan.

Ísland í dag Matur Heilsa


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.