„Þetta er í rauninni þreyfingafundur“

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, lýsti í dag fundinum sem hann mun eiga með Vladimír Pútín, kollega sínum í Rússlandi, sem „þreyfingafundi“. Þeir muni ræða „skipti á landsvæði“ milli Úkraínumanna og Rússa og lýsti hann einnig yfir vonbrigðum með Pútín í tengslum við friðarviðræður.
Þá gagnrýndi Trump einnig Vólódímír Selenskí, forseta Úkraínu, fyrir ummæli um að hann gæti ekki, samkvæmt stjórnarskrá Úkraínu, látið landsvæði af hendi án þjóðaratkvæðagreiðslu. Trump gaf einnig í skyn að innrás Rússa í Úkraínu væri Selenskí að kenna, ekki Rússum.
„Hann er með samþykki til að fara í stríð og drepa alla en þarf samþykki til að skiptast á landi. Því það mun þurfa að skipta á landsvæði. Ég veit það gegnum Rússland og gegnum samtöl við alla,“ sagði Trump meðal annars, eins og sjá má í meðfylgjandi myndbandi.
Trump: "I get along with Zelenskyy. But you know, I disagree with what he's done. Very, very severely disagree. This is a war that should have never happened ... I was a little bothered by the fact that Zelenskyy was saying, 'Well, I have to get constitutional approval.' I mean,… pic.twitter.com/Bvl4J4RlEY
Trump sagði einnig að skipti á landsvæðum yrðu bæði góð og slæm fyrir Úkraínumenn og Rússa. Rússar hefðu hernumið stóran hluta Úkarínu og að miklu leyti strandlengju ríkisins, sem er rétt.
Trump: There will be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody—for the good of Ukraine. Good stuff, not bad stuff. Also some bad stuff for both. So its good and there's bad, but it's very complex You have lines that are… pic.twitter.com/ptmtjZru8p
Þetta var meðal þess sem Trump sagði á blaðamannafundi í dag, þar sem hann var aðallega að ræða yfirtöku alríkisins á löggæslu í Washington DC og boða svipaðar aðgerðir í fleiri borgum Bandaríkjanna, ræddi Trump einnig um fundinn á föstudaginn, sem á að fara fram í Alaska.
Hann sagði Pútín hafa boðið sér og að hann vildi líklega frið. Trump viðurkenndi þó að hann hefði sagt það um Pútín nokkrum sinnum áður að undanförnu, án þess þó að friður kæmist á.
Stutt er síðan Trump gaf Pútín stuttan frest til að semja um frið, annars myndi hann herða refsiaðgerðir gegn Rússlandi. Þá gagnrýndi Trump Pútín fyrir að gefa í skyn við sig að hann vildi frið en gera svo strax mannskæðar árásir á óbreytta borgara í Úkraínu.
„Við héldum nokkrum sinnum að við værum að ljúka þessu en þá byrjaði Pútín að skjóta eldflaugum inn í einhverja borg, eins og Kiyv, og drepur mikið af fólki á elliheimili eða einhvers staðar. Við erum með lík um alla götuna,“ sagði Trump í Skotlandi í síðasta mánuði.
Á einum tímapunkti sagði Trump að hann myndi líklega vita það á fyrstu tveimur mínútunum með Pútín, hvort friður væri mögulegur. Þegar hann var spurður hvernig sagði hann:
„Af því að þetta er það sem ég geri. Ég geri samninga.“
Eins og sjá má í samantektarmyndbandi AP fréttaveitunnar, þar sem nokkur ummæli hans um Úkraínu hafa verið tekin saman, sagði Trump að ef hann gæti gert sanngjarnt samkomulag myndi hann fara með það til leiðtoga Evrópu og NATO en fyrst myndi hann ræða við Vólódímír Selenskí, forseta Úkraínu.
Hann sagðist seinna meir vilja koma Selenskí og Pútín saman í herbergi. Selenskí og fleiri hafa ítrekað kallað eftir slíkum fundi en Pútín hefur hafnað því.
Ráðamenn í Evrópu eru sagðir hafa áhyggjur af því hve óljós ummæli frá Trump-liðum hafa verið undanfarna daga, varðandi kröfur Pútíns og skilyrði hans fyrir vopnahléi. Samkvæmt Guardian snýst óttinn að miklu leyti um að Trump muni reyna að skuldbinda Úkraínumenn til óásættanlegra skilyrða.
Útlit er fyrir að nokkrir evrópskir þjóðarleiðtogar og Selenskí muni eiga fjarfund á miðvikudaginn. Trump hefur verið boðið á fundinn en óljóst er hvort hann muni taka þátt. Til stendur að nota fundinn til að leggja línurnar fyrir viðræður Trumps og Pútíns á föstudaginn.
Markmið Rússa og kröfur þeirra í garð Úkraínumanna virðast lítið hafa breyst frá því innrás þeirra hófst í febrúar 2022. Úkraínumenn hafa ítrekað sagt þessar kröfur vera óásættanlegar þar sem þær geri ríkið berskjaldað gegn annarri innrás og að Úkraína verði í raun leppríki Rússlands. Um uppgjöf væri að ræða.
Þá sagði Pútín á dögunum að innrásina í Úkraínu þyrfti að ræða í samhengi fyrir öryggi allrar Evrópu. Í fyrri ummælum hefur Pútín látið sambærileg orð falla um kröfu sína um að ríkjum Austur-Evrópu verði vísað úr Atlantshafsbandalaginu.
Fyrir innrásina í Úkraínu krafðist Pútín þess að Úkraínu yrði meinaður aðgangur að NATO og að bandalagið myndi flytja alla hermenn og búnað úr aðildarríkjum sem gengu til liðs við bandalagið eftir 1997. Þar á meðal eru Pólland og Eystrasaltsríkin, sem hafa varað við því að Rússar vilji auka umsvif sín á svæðinu og draga úr fullveldi þeirra.
J.D. Vance varaforseti Bandaríkjanna segir fund Selenskí Úkraínuforseta og Pútíns Rússlandsforseta í bígerð. Það sé spurning um hvenær en ekki hvort.
Norðurlönd og Eystrasaltsríkin lýsa í sameiginlegri yfirlýsingu yfir stuðningi við fullveldi Úkraínu í aðdraganda fundar Vladímírs Pútín Rússlandsforseta og Donalds Trump Bandaríkjaforseta.
Fyrrverandi sendiherra Íslands í Bandaríkjunum og Rússlandi furðar sig á aðdraganda fyrirhugaðs leiðtogafundar forseta ríkjanna tveggja. Hann vonar að fundurinn reynist óþarfur, þar sem hann kunni að gera málstað Úkraínu ógagn frekar en nokkuð annað.
Varaforseti Bandaríkjanna og utanríkisráðherra Bretlands funduðu í dag á Englandi og ræddu þeir nýjustu vendingarnar í stríði Úkraínu og Rússlands, nefnilega tilvonandi fund Bandaríkja- og Rússlandsforseta í Alaska næsta föstudag. Úkraínskir ráðamenn og evrópskir þjóðaröryggisráðgjafar voru einnig viðstaddir fundinn.