Uppgjörið: Víkingur - Bröndby 3-0 | Niðurlægðu gestina og Víkingar í frábærum málum Ágúst Orri Arnarson skrifar 7. ágúst 2025 18:00 Niko Hansen fagnar því að koma Víkingum yfir. Vísir/Diego Víkingur er í ótrúlegri stöðu fyrir síðari leik sinn gegn Bröndby í forkeppni Sambandsdeildar Evrópu eftir sannfærandi, og sanngjarnan, sigur í Víkinni. Eftir rólegar fyrstu fimmtán mínútur færðist fjör í leikinn og Nikolaj Hansen var allt í öllu. Hann fékk fyrsta alvöru færi Víkinga, renndi boltanum rétt framhjá og bjargaði svo á línu hinum megin eftir skalla frá leikmanni Bröndby. Rétt fyrir hálfleik skoraði Nikolaj svo stórbrotið skallamark, með hnakkanum, sláin inn. Ótrúlegt mark, með þrjá menn að dekka sig og bakið í markið tókst honum samt einhvern veginn að stýra boltanum á rammann eftir hornspyrnu Gylfa Þórs. Víkingar fóru því með forystuna inn í hálfleik og tvöfölduðu hana snemma í seinni hálfleik, aftur eftir hornspyrnu Gylfa Þórs. Þá voru augu allra varnarmanna Bröndby á Nikolaj Hansen og þeir hreinlega gleymdu Oliver Ekroth, sem voru slæm mistök. Oliver þakkaði fyrir sig, stökk óvaldaður og stangaði boltann í netið. Bröndby var næstum því búið að minnka muninn strax í næstu sókn en Pálmi Rafn varði stórkostlega. Eftir það vörðust Víkingar virkilega vel og ógnuðu mikið í sínum sóknum. Það var svo varamaðurinn Viktor Örlygur Andrason sem gulltryggði magnaðan sigur Víkinga með frábæru skoti með vinstri fæti úr teignum. Lokatölur 3-0 og Víkingar svífa til Kaupmannahafnar á bleiku skýi. Nánara uppgjör og viðtöl væntanleg. Sambandsdeild Evrópu Víkingur Reykjavík Fótbolti