„Eitt af þessum kvöldum þar sem allt gekk upp" Ágúst Orri Arnarson skrifar 7. ágúst 2025 21:06 Gylfi er stoðsendingahæsti leikmaður keppninnarm með sex stoðsendingar í fimm leikjum í undankeppni Sambandsdeildarinnar. vísir / diego „Þetta var eitt af þessum kvöldum þar sem allt gekk upp" sagði stoðsendingagjafinn Gylfi Þór Sigurðsson eftir frækinn 3-0 sigur Víkings gegn Bröndby í undankeppni Sambandsdeildarinnar. Gylfi lagði fyrstu tvö mörk Víkings upp með frábærum fyrirgjöfum úr hornspyrnum, fyrst á Nikolaj Hansen og svo á Oliver Ekroth. „Bæði spyrnurnar og verkefni leikmanna inn í teig, góðar hreyfingar og menn mættu á rétta staði. Ég er ekkert að kvarta yfir því, að ná að skora fyrstu tvö mörkin úr hornspyrnum." Víkingur setti síðan þriðja markið seint í leiknum, aftur eftir undirbúning Gylfa en stoðsendingin skráist ekki á hann. Engu að síður stór sigur sem skilaði sér. „Við vissum að við gætum náð í góð úrslit og auðvitað vonaði maður að vinna 3-0 en fyrir leik hefði maður kannski giskað á 1-0 eða 2-0 sigur. Ég var mjög ánægður með liðið, við spiluðum vel varnarlega, kannski aðeins undir lokin sem þeir voru hættulegir og við orðnir þreyttir en heilt yfir vel spilað hjá okkur." Bröndby sýndi klárlega ekki sínar bestu hliðar í kvöld, annað en Víkingur, en einvíginu er ekki lokið. „Þú getur spurt aftur eftir seinni leikinn [hvort Víkingur sé betra liðið] en þeir eru mjög góðir… Við verðum að vera þolinmóður og þéttir úti, vera tilbúnir til að vinna mikla vinnu varnarlega." Gylfi var fenginn til Víkings fyrir tímabilið, miklar væntingar voru gerðar til hans og hann stóð undir nafni í kvöld. „Þetta eru leikirnir sem maður vill spila í, auðvitað skemmtilegra þegar við förum út og verður vonandi fullur völlur. Þetta er kannski ekki það sama og maður var vanur í gamla daga en auðvitað frábær stemning hérna, sérstaklega á svona Evrópukvöldum." Víkingur Reykjavík Sambandsdeild Evrópu