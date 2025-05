Veðbankar telja átta ríki svo gott sem komin áfram, það eru Svíþjóð, Eistland, Úkraína, Holland, Albanía, Kýpur, Noregur og Pólland. Belgar eru einnig sagðir mjög líklegir til að komast áfram.

Þá er bara eitt sæti eftir en tíu atriði fá að taka þátt í úrslitakvöldinu á laugardaginn. Þrjú ríki munu berjast um það, það eru Væb-strákarnir okkar, Slóvenarnir og atriði San Marínó.

San Marínó

Atriðið frá San Marínó er áhugavert. Athugið að þær skoðanir sem koma hér fram eru eingöngu skoðanir blaðamanns nema annað sé tekið fram. Það er flutt af ítalska plötusnúðnum Gabry Ponte, sem er líklegast þekktastur fyrir að hafa verið hluti af hljómsveitinni Eiffel 65 sem gaf út lagið Blue (Da Ba dee).

Athugið að það er ekkert óeðlilegt við að Ítali taki þátt fyrir San Marínó því af 221 einu atriði sem tóku þátt í undankeppninni þar, já 221 atriði, voru einungis átta flytjendur frá San Marínó. Í úrslitunum var einn heimamaður, einn Slóveni, einn Úkraínumaður, einn Albani, einn Svíi, einn Belgi og fjórtán Ítalir.

Lagið heitir Tutta l'Italia, sem þýðir Öll Ítalía. Því er spáð tíunda sæti sem stendur, síðasta sætinu inn í úrslitin, en hefur verið á hraðri niðurleið í veðbönkum. Viðlagið er grípandi en restin af laginu er ansi dauf og Ponte er langt frá því að vera með fegurstu rödd heims (þarna mæta skoðanir blaðamanns).

Atriðið sjálft er líka óspennandi og ég tel þá ekki komast áfram, en hver veit? Veðbankar segja helmingslíkur á að þeir komist áfram.

Slóvenía

Slóveninn, eins og íslenska atriðið, hefur verið á uppleið í veðbönkum, þó heldur hraðar en Væb-strákarnir. Hann heitir Klemen Slakonja og er spáð ellefta sætinu sem stendur, en ég tel hann vera meiri „ógn“. Ég er ansi hræddur um að hann muni slá í gegn.

Hann er ekki jafn hress og Væb-strákarnir en syngur fallegt lag sem heitir How Much Time Do We Have Left og fjallar um hvernig honum leið þegar eiginkona hans greindist með krabbamein. Á þeim tíma spurði hann sjálfan sig hversu langan tíma þau ættu eftir saman. Hún sigraði krabbameinið og stígur á svið með honum.

Það gerist lítið á sviðinu en það er hrikalega kraftmikil stund þegar eiginkona hans birtist við hlið hans, eins og sést í myndbandinu hér fyrir neðan.

Þegar þetta er skrifað eru 47 prósent líkur á að lagið komist áfram en líkurnar hafa aukist síðustu daga.

Ég held að mörg atriði í þessari grein muni breytast verulega í kvöld þegar fyrsta rennsli keppninnar fer fram. Þar verð ég og við vonum að Væb-strákarnir massi það, eins og þeir hafa gert öllum stundum síðan þeir mættu til Basel.