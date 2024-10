Salah setti met í sigri Liverpool

🚨 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗: Mo Salah is now the African top goalscorer in Champions League history:



🥇 45 – Mo Salah

🥈 44 – Didier Drogba

🥉 30 – Samuel Eto'o pic.twitter.com/5sSCVtZN6c