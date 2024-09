Samfélagsmiðlarnir: „Ég og Sigga Kling finnum svona á okkur“

Ísland og Svartfjallaland hafa aðeins einu sinni mæst í A karla.



Það var árið 2012, en þá skoraði Alfreð Finnbogason mark Íslands í 1-2 tapi.



Alfreð Finnbogason scored our goal in a 1-2 loss against Montenegro in 2012.#viðerumísland pic.twitter.com/rTAvVgymJK