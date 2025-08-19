Kylian Mbappe tryggði Real Madrid sigurinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. ágúst 2025 20:55 Kylian Mbappe og Vinicius Junior fagna sigurmarki þess fyrrnefnda í kvöld. EPA/Mariscal Kylian Mbappe sá til þess að Real Madrid byrjaði tímabilið á sigri en liðið vann 1-0 sigur á Osasuna í fyrstu umferð spænsku deildarinnar í kvöld. Ekkert mark var skorað í fyrri hálfleik á Santiago Bernabéu en heimamönnum tókst að tryggja sér sigurinn eftir að þeir fengu vítaspyrnu snemma í þeim síðari. Leiknum var seinkað um nokkra daga til að gefa leikmönnum Real Madrid aðeins meiri hvíld vegna þátttöku þeirra í heimsmeistarakeppni félagsliða. Þetta var því fyrsti deildarleikur liðsins undir stjórn Xabi Alonso og fyrsti leikur Trent Alexander-Arnold í La Liga en enski bakvörðurinn var í byrjunarliðinu hjá Real og spilaði fyrstu 68 mínútur leiksins. Á þeim tímapunkti í leiknum var Kylian Mbappe búinn að fiska víti og skora eina mark leiksins úr því. Mark Mbappe kom á 52. mínútu. Markahæsti leikmaður síðasta tímabils er því strax kominn á blað í fyrsta leik. Mörkin urðu ekki fleiri og því sigurinn aldrei öruggur fyrr en lokaflautið gall. Osasuna endaði leikinn manni færri en Abel Bretones fékk að líta rauða spjaldið í uppbótatímanum. Spænski boltinn