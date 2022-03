Má ekki yfirgefa háskólasvæðið nema í brýnni neyð vegna Covid

Myndir úr verslunarmiðstöð í Shanghai sem má sjá í meðfylgjandi innslagi segja ágæta sögu af ástandinu. Hvern einasta krók og kima á að sótthreinsa af mikilli nákvæmni á tveggja tíma fresti og fólk þarf að sýna heilsufarsvottorð og láta mæla líkamshitann áður en gengið er inn.

Kínverjar glíma nú við verstu bylgju faraldursins frá upphafsdögum veirunnar. Á fimmtudag greindust 2.388 með covid eða nánast jafn margir og greindust hér á landi síðasta mánudag. En vegna þessa hefur víða verið gripið útgöngubanns, umfangsmikilla skimana og svæði lokuð af.

Þrátt fyrir að fjöldi smitaðra sé svipaður og hér er hlutfallið gjörólíkt miðað við mannfjölda. En í Kína hefur markmiðið verið að koma algjörlega í veg fyrir útbreiðslu.

Sérfræðingar hafa bent á að þetta leiði þó einnig til þess að ónæmi byggist einfaldlega ekki upp og að önnur bylgja sé því viðbúin eftir þessa.

Ástæðuna fyrir þessum aðgerðum þekkja Íslendingar þó mætavel. Óttast er að heilbrigðiskerfið ráði ekki við stóran faraldur og að það gæti leitt til tilheyrandi hörmunga.

Götur sótthreinsaðar Í Jilin Í Kína VÍSIR/AP

Francesca Rán flutti til Shanghai árið 2019 og byrjaði í doktorsnámi við Fudon háskólan ári síðar og hefur því verið í Kína allan faraldurinn - sem hún segir hafa verið mjög áhugaverða reynslu.

Skólasvæðinu hennar var lokað af fyrir tæpri viku vegna ástandsins.

„Þá fóru allir að panta sér mjög mikið af mat, þrátt fyrir að það sé alveg nóg til í sjoppunum hér. En það byrjuðu allir að panikka og var í eina mínútu fyrir lokun að fá pakkann minn,“ segir Francesca í samtali við fréttastofu.

Það má þó sækja um að fara út af skólalóðinni ef tilfellið er áríðandi gegn PCR prófi. Þrátt fyrir lokun fara einnig fram reglulegar skimanir.

„Ég held að skólinn vilji bara kannski frekar vera „safe than to be sorry“ og allir hinir háskólarnir voru að þessu líka. Lokuðu bara.“

Víðtækar skimanir fara fram vegna útbreiðslu ómíkron afbrigðisins vísir/AP

Hún segir engan í kringum sig hafa fengið covid - sem fáir ef nokkur hér á landi getur kannski sagt. Þeir sem greinist fari á einhvers konar farsóttarhótel.

„En ég veit ekki um neinn sem hefur verið settur í þetta ferli. Ég hef bara séð á netinu að flestir fara á hótel og kannski verða þar í fjórtán daga. Þurfa síðan að fara í PCR-próf og eru þá kannski lengur.“

Fólk bíður í röð eftir skimun. vísir/AP

Almennt er hægt að nálgast kort í símanum sem sem sýnir hvaða svæði borgarinnar teljast há- eða lágáhættusvæði og Fracesca segist taka mið af því. Sóttvarnirnar trufli sig ekki mikið og hún sýni þeim skilning.

„Mér finnst það vera mjög öruggt að það sé búið að loka fyrir Kína og það kemst enginn inn en það eina leiðinlega við það er að ég kemst ekki heim til Íslands,“ segir Francesca og bætir við að hún myndi þá mögulega ekki komast aftur inn í landið.

Hún segist ekki horfa öfundaraugum til Íslands þar sem öllu hefur verið aflétt.

„Lífið hefur alveg verið venjulegt í þessu fyrirkomulagi. Ég hef verið að fara út og ferðast á milli borga. Ekki fundið mikið fyrir þessu og ég finn fyrir öryggi. Það er svo mikið af fólki hérna og þau verða að vera með þetta eitthvað under control. Ég skil alveg að það er erfitt að stjórna svona fjölmennu landi.“