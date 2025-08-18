Grétar Br. Kristjánsson lögmaður er látinn, 87 ára að aldri. Sem einn af lykilstjórnendum Loftleiða og síðar Flugleiða var hann einn valdamesti maður íslenska fluggeirans um áratugaskeið. Hann er sá sem lengst allra sat í stjórn Flugleiða, í 32 ár, þar af sem varaformaður stjórnar í 18 ár, en stóð þó jafnan utan sviðsljóssins.
Greint er frá andláti Grétars í Morgunblaðinu í dag en hann lést á Landspítalanum síðastliðinn föstudag, 15. ágúst. Í þættinum Ísland í dag, sem sýndur var þann 15. maí í vor, rifjaði Grétar upp átakatíma í kringum flugfélögin og sagði sögur úr fluginu.
Grétar fæddist 15. september 1937 í Reykjavík en foreldrar hans voru Kristján Guðlaugsson hæstaréttarlögmaður og Bergþóra Brynjúlfsdóttir húsmóðir. Faðir Grétars var ritstjóri Vísis og stjórnarformaður Loftleiða frá árinu 1953 til sameiningar flugfélaganna árið 1973 og síðar einnig Flugleiða um skamman tíma.
Leið Grétars lá einnig í flugið. Hann hóf ungur að vinna hjá Loftleiðum sem sumarstarfsmaður meðfram skóla. Eftir að hafa lokið námi í lögfræði við Háskóla Íslands og sérmenntað sig í alþjóðaflugrétti í Kanada var hann ráðinn framkvæmdastjóri afgreiðslufyrirtækis Loftleiða á Keflavíkurflugvelli árið 1965 en því starfi gegndi hann til ársins 1973.
Hjá Loftleiðum varð Grétar náinn samstarfsmaður Alfreðs Elíassonar forstjóra. Eftir að Alfreð veiktist alvarlega var Grétar um tíma staðgengill hans og gegndi því starfi allt árið 1973 en þá var verið að sameina flugfélögin.
Eftirlifandi eiginkona Grétars er Gerður Gunnarsdóttir myndlistarmaður. Grétar lætur eftir sig fjögur börn, stjúpson, tíu barnabörn og níu langafabörn.
Fleiri kaflar úr viðtalinu við Grétar bíða sýningar í þáttaröðinni Flugþjóðinni, sem verður á dagskrá Sýnar í vetur.
Þorvaldur Guðmundsson athafnamaður, oftast kenndur við Síld og fisk, reyndist örlagavaldur í rekstri Loftleiða árið 1959. Grétar Br. Kristjánsson, sonur þáverandi stjórnarformanns Loftleiða, Kristjáns Guðlaugssonar, segir að Þorvaldur hafi sem stjórnarformaður Verzlunarsparisjóðsins, síðar Verslunarbankans, tryggt nauðsynleg lán til að Loftleiðir gætu keypt Douglas DC 6B-flugvélarnar sem urðu grunnurinn að velgengni flugfélagsins.
Flugleiðir voru á barmi gjaldþrots og höfðu engin tök á að halda þriðjungshlut sínum í Cargolux fyrir fjörutíu árum. Þetta er meginástæða þess að Íslendingar misstu tökin á frakflugfélaginu í Lúxemborg, að mati eins helsta valdamanns Flugleiða á þeim tíma.