Starfsmaður á leikskólanum Múlaborg sem grunaður er um að hafa brotið kynferðislega gegn barni á leikskólanum var leiðbeinandi og hafði unnið á Múlaborg í tæplega tvö ár.
Í dag hafa staðið yfir upplýsingafundir með foreldrum barna á leikskólanum. Fundina sátu fulltrúar borgarinnar, lögreglu og barnaverndaryfirvalda auk foreldra barna sem eru útskrifaðir af leikskólanum eða hafa flutt. Til stóð að halda fundina á morgun en þeim var flýtt að beiðni foreldra.
Steinn Jóhannsson, sviðsstjóri skóla- og frístundaráðs, segir fundina hafa gengið vel. Fimm fundir fóru fram í skrifstofum Reykjavíkurborgar í Borgartúni og voru þeir vel sóttir. Hann segist skynja mikla reiði og sorg meðal foreldra.
„Staðan er bara þannig að hljóðið er mjög þungt í foreldrum og þeir hafa miklar áhyggjur af þessum málum, starfsfólk leikskólansþ var þarna og bar sig ve og ætar að taka á móti börnum á morgun og tryggi að þau njóti þjónustu leikskólans. við erum ánægð að heyra það og stöndum þétt við bakið á því starfsfólki og munum senda auka mannskap í leikskólans,“ segir hann.
Steinn segir að á fundinum hafi farið vel yfir það hvaða bjargir standa foreldrum og starfsfólki leikskólans.
„Við munum fyrst og fremst hlúa að þessum hópum til að tryggja það að börnin geti farið inn á leikskólann og finni til öryggis og foreldrunum líði vel að senda börnin sín í leikskólann,“ segir hann.
Steinn segir starfsfólk Múlaborgar eiga mikið hrós skilið. Starsfólk frá skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar hefur verið starfsfólki leikskólans innan handar undanfarna daga. Til skoðunar er hvort fleiri fundir verði haldnir í september í samráði við foreldraráð leikskólans Múlaborgar.