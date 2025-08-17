Enginn býr í hesthúsinu sem brann í Hafnarfirði um helgina að sögn hestamanns sem leigir húsið undir hrossin sín. Dæmi hafi þó komið upp um að fólk dvelji í hesthúsum á svæðinu. Hestarnir hans voru blessunarlega ekki inni í húsinu þegar eldurinn kom upp en hann er miður sín yfir tjóninu enda hafi margir munir „fuðrað upp“ í brunanum.
„Það bjó enginn í húsinu,“ segir Aron Bjarni Stefánsson, 36 ára reiðmaður sem leigir hesthús númer 314 í Hlíðarþúfum, sem brann í fyrrinótt en hann kveðst hafa leigt húsið undir hrossin sín. Greint var frá því í gærmorgun að mikill eldur hefði verið þegar lögregla og slökkvilið komu á vettvang, en vel hefði gengið að ráða niðurlögum hans.
Fram kom á Vísi í gær að fólk hefði búið í hesthúsum í Hafnarfirði þar sem eldur kom upp í nótt. Sveinn Heiðar Jóhannesson, varaformaður stjórnar Hestamannafélagsins Sörla, greindi frá því í samtali við fréttastofu og sagði að félagið og aðrir hefðu talað um það fyrir daufum eyrum Hafnarfjarðarbæjar.
Aron Bjarni segir að sér hafi brugðið þegar hann vaknaði í gærmorgun og sá að hesthúsið og allt þar inni hafi brunnið. Hestarnir hafi blessunarlega ekki verið inni í húsinu þegar eldurinn kom upp en allt hestar.
Mikið tjón hafi orðið á eignum Arons. „Allur hestabúnaður, hnakkar, beisli, hestadót og föt og annað sem eyðilagðist þarna, það fuðraði bara upp.“
Spurður hvort hann kannist við það að fólk hafi búið í hesthúsunum segist hann ekki geta fullyrt um neitt en hann hafi heyrt af því að áður hafi fólk búið í húsum á svæðinu. „Sumir hafa nú bara lagt sig og sofið í húsinu enda er það ekki ólöglegt að vera inni í sinni eigin eign,“ segir hann.
„Þetta er náttúrulega bara rosalegt tjón, fyrir mann sem vinnur við þetta, að missa þennan búnað,“ segir Aron, sem segist ekki vita hver eldsupptökin hafi verið. Lögregla annast rannsókn málsins.
Sveinn Heiðar hjá Sörla sagði í gær að síðustu hefði fólk hreiðrað um sig í einhverjum hesthúsum á svæðinu.
Sagði hann Hestamannfélag Sörla munu koma saman í vikunni og senda erindi á Hafnarfjarðarbæ og byggingarfulltrúann þar. Hann tekur fram að hestamannafélagið hafi engin völd til að taka ákvarðanir um hverjir séu í hesthúsunum.
Sörli á rúmlega hundrað hesthús á svæðinu en fram kemur í lögum félagsins að notkun húsa í hverfinu fyrir eithvað annað en hestahald, hey, félagsaðstöðu og annað sem hestamennsku viðkemur, sé ekki heimil. Hesthúsasvæði eru almennt talin vera atvinnu- eða frístundasvæði, ekki íbúðarsvæði, og því er ekki heimilt að skrá lögheimili þar eða hafa fasta búsetu nema húsnæðið sé skráð sem íbúðarhúsnæði.
Stjórnvöld í Hafnarfjarðarbæ fundu sig knúin árið 2014 til að benda eigendum á að búseta á hesthúsasvæði sé ólögleg þegar upp kom tilvik um meinta búsetu á svæðinu.
Árið 2023 brann iðnaðarhúsnæði við Hvaleyrarbraut til kaldra kola og kom í ljós í framhaldi af brunanum að hið minnsta tólf manns hefðu fasta en óskráða búsetu í húsnæðinu.
Slökkviliðsstjóri segir leigusala verða að átta sig á ábyrgð sinni þegar kemur að brunavörnum. Húsið við Stangarhyl í Árbæ, þar sem eldur kom upp í morgun, var ekki samþykkt íbúðarhúsnæði. Einn liggur þungt haldinn á sjúkrahúsi vegna brunans
Það illa falið leyndarmál að margir kjósa að búa í húsum sem kallast ýmist heilsárshús, frístundahús eða einfaldlega sumarbústaðir.
Formaður Eflingar segir það svartan blett á samfélaginu að láglaunafólk þurfi að búa í iðnaðarhúsnæði, eins og því sem varð eldi að bráð við Hvaleyrarbraut í gær. Lítið hafi breyst síðan þrjú létu lífið við Bræðraborgarstíg fyrir þremur árum.