Nú styttst í fund Volodomírs Selenskí forseta Úkraínu með Donald Trump forseta Bandaríkjanna sem fram fer í Washington. Evrópuleiðtogar verða einnig viðstaddir fundinn. Rætt verður við Baldur Þórhallsson, stjórnmálafræðing sem leggur mat á hvað muni bíða Selenskís á fundinum.
Í hádegisfréttum segjum við einnig frá aukinni gæslu sem er fyrirhöguð á Menningarnótt í ár í kjölfar þess að ung stúlka var myrt í fyrra. Dagskrá Menningarnætur lýkur klukkutíma fyrr en fyrir ári.
Rætt verður við Daníel Þór Ólason prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands sem segir sífellt fleiri unga karlmenn lenda í spilavanda eftir að hafa stundað veðmál á ólöglegum veðmálasíðum.
Þá fjöllum við um aukna tíðni strætisvagna á höfuðborgarsvæðinu. Vonir standa til að fleiri nýti sér strætó í kjölfar breytinganna en fjölga á strætisvögnum í umferð.
Nóg er um að vera í sportinu en óvænt úrslit urðu í Bestu deild karla í gær. Fornfjendurnir Fram og KR mætast í kvöld.
Þetta og margt fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar klukkan tólf.