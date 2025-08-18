Innlent

Eldur á Klepps­vegi

Vésteinn Örn Pétursson skrifar
Slökkvilið er á vettvangi. Myndin er úr safni. Vísir/Anton Brink

Eldur kom upp undir klæðningu í blokk á Kleppsvegi. Slökkvilið er á vettvangi.

Þetta staðfestir Ásgeir Valur Flosason hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu í samtali við fréttastofu. 

Um minni eld er að ræða en talið var í fyrstu, en viðbragð lögreglu og slökkviliðs vegna eldsins var mikið. Rífa þarf utan af húsinu til að komast að klæðningunni og slökkva alla mögulega glóð.

Engin slys urðu á fólki, og enn er unnið á vettvangi. Orsök eldsins liggur ekki fyrir að svo stöddu.

Fréttin var uppfærð með nýjustu upplýsingum frá slökkviliðinu klukkan 13:40.

