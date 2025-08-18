Einn handtekinn vegna líkamsárásar og annar vegna innbrots Hólmfríður Gísladóttir skrifar 18. ágúst 2025 06:16 Alls voru 56 mál bókuð í kerfi lögreglunnar í gærkvöldi og nótt. Vísir/Vilhelm Einn var handtekinn á höfuðborgðarsvæðinu í gærkvöldi eða nótt grunaður um líkamsárás og annar grunaður um innbrot og þjófnað. Báðir voru vistaðir í fangageymslu. Þá var einn ökumaður handtekinn grunaður um akstur undir áhrifum vímuefna en hann reyndist einnig hafa verið sviptur ökuréttindunum. Var hann látinn laus að lokinni blóðsýnatöku. Nóttin virðist annars hafa verið með rólegra móti. Ein tilkynning barst um óvelkomin einstakling í ruslageymslu og þá kom lögregla til aðstoðar vegna einstalings sem var að vera til ama á hóteli í miðborginni. Tveir ökumenn voru sektaðir og sviptir ökuréttindunum til bráðabirgða vegna hraðaksturs í Hafnarfirði og þá var aðstoðar óskað vegna tveggja umferðarslysa í Kópavogi. Í öðru tilvikinu var ekið á gangandi vegfaranda en slysið var „minniháttar“ að því er segir í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar. Í hinu tilvikinu neyddist ökumaður til að víkja undan annarri bifreið og hafnað á vegriði. Ein aftanákeyrsla átti sér stað og þá var einn ökumaður sektaður fyrir að nota farsíma við akstur án handfrjáls búnaðar. Lögreglumál Mest lesið RÚV grafi undan tilvist sinni með nýrri auglýsingu Innlent Selenskí fer aftur til Washington en í þetta sinn með Evrópu sér við hlið Erlent Hinn grunaði var leiðbeinandi barna í tæplega tvö ár Innlent Ekkert bann við opnum kvíum en „skussinn borgi brúsann“ Innlent Ísraelsmenn handteknir fyrir að mótmæla stríðinu Erlent Bauð manni að gista, batt hann við stól og lét hann drekka úr skál á gólfinu Innlent Fólk búi í hesthúsunum: „Þarna kom að því sem við höfum varað við í mörg ár“ Innlent Hundrað þúsund ferðamenn heimsóttu Jökulsárlón í júlí Innlent Loka Miðfjarðará með grjóti og segja stjórnvöld hafa dregið lappirnar Innlent Hnullungur þveraði veginn þar sem banaslys varð Innlent Fleiri fréttir Einn handtekinn vegna líkamsárásar og annar vegna innbrots RÚV grafi undan tilvist sinni með nýrri auglýsingu Hundrað þúsund ferðamenn heimsóttu Jökulsárlón í júlí Ekkert bann við opnum kvíum en „skussinn borgi brúsann“ Hinn grunaði var leiðbeinandi barna í tæplega tvö ár Loka Miðfjarðará með grjóti og segja stjórnvöld hafa dregið lappirnar Fundað um Múlaborg og eldislöxum varist Braust inn á flugvallarsvæðið Ekkert bendi til að brotið hafi verið á fleiri börnum Hnullungur þveraði veginn þar sem banaslys varð „Það gengur ekki að við séum með starfsemi sem sniðgengur lögin hér á Íslandi“ „Það bjó enginn í húsinu“ Ekkert sem bendi til þess að um sé að ræða óvinveitt geimskip Vísað ölvuðum frá borði á leið frá Keflavík Heilunarguðþjónustur í Lágafellskirkju njóta mikilla vinsælda „Pútín fékk það út úr þessum fundi sem hann vildi“ Segir dómsmálaráðherra hafa talað inn í óttann Íþróttafélag kært fyrir að bjóða upp á áfengi utandyra Evrópa verði að hætta að stóla á Bandaríkin og ólögleg bílastæðagjöld Blaðaviðtal við Matthías lagt fram í gögnum málsins Bauð manni að gista, batt hann við stól og lét hann drekka úr skál á gólfinu Kærður fyrir að taka myndband af vettvangi slyss Deilt um fund Trump og Pútín og leigubílamarkaðurinn Jarðskjálfti við Langjökul: „Þetta er sá stærsti síðan árið 2007“ Sundlaugargestur handtekinn Furðuísar hjá Kjörís og 70 ára afmæli Heilsustofnunar Hlaupa sex maraþon á jafnmörgum dögum í jakkafötum Eldur á svölum reyndist vera íbúi að grilla Rýnt í fund Trump og Pútíns og jakkafataklæddir raðmaraþonhlauparar „Það hefði auðvitað verið betra“ Sjá meira