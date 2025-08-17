Halastjarna úr öðru sólkerfi sem mun fljúga nálægt jörðu í nóvember gæti í raun verið geimskip sem ætlað er að ráðast á jörðina. Þetta er tilgáta tveggja stjarneðlisfræðinga við Harvard háskóla. Íslenskur sérfræðingur segir hinsvegar ekkert að óttast.
Það var þann 1. júlí síðastliðinn sem stjarneðlisfræðingar í Síle komu fyrst auga á halastjörnuna, en þá var hún nýkomin inn í sólkerfi okkar. Vísindamenn telja stjörnuna vera allt að ellefu kílómetrar að þvermáli, eða því sem nemur fjarlægðinni milli Reykjavíkurtjarnar og Mosfellsbæjar.
Halastjarnan verður næst jörðu í lok október en frá september verður hún of nálægt sólu svo að hægt verði að sjá hana. Tilgáta tveggja stjarneðlisfræðinga við Harvard um að halastjarnan geti mögulega verið geimskip byggir einmitt á þeirri staðreynd.
Þeir velta því fyrir sér, í óritrýndri fræðigrein sem vakið hefur mikla athygli misvirtra erlendra fjölmiðla, hvort um sé í raun að ræða geimskip þar sem innanborðs séu óvinveittar geimverur í könnunarleiðangri eða árásarferð. Sævar Helgi Bragason einn frægasti stjörnu sérfræðingur landsins, er efins.
„Þetta fyrirbæri, þetta er 3I Atlas og þetta er þriðji gestur úr öðru sólkerfi sem við finnum. Þetta er halastjarna, í raun og veru ísjaki sem er að falla í kringum sólina okkar núna, eða framhjá henni öllu heldur og svona miðað við allar mælingar stærstu sjónauka í heimi að þá bendir ekkert til þess að þarna sé um að ræða óvinveitt geimskip sem ætli að ráðast á jörðina.“
Um sé að ræða kunnuglegar furðuvangaveltur stjarneðlisfræðings sem þyki gaman að vekja á sér athygli með ýmsum kenningum um geimverur.
„Hugmyndir um að þarna sé um að ræða einhverskonar geimskip er eitthvað sem fólk skoðar í alvörunni af því að þetta kemur úr öðru sólkerfi, en svo um leið og við beinum sjónaukum okkar að því þá kemur í ljós að um er að ræða ósköp venjulega halastjörnu sem er kannski óvenjuleg að því leytinu til að hún er líklega miklu eldri en sólkerfið okkar og þetta er bara eitt af ótalmörgum svipuðum fyrirbærum sem koma til með að finnast næstu ár og áratugi þegar nýr sjónauki hefur hafið störf fyrir alvöru sem heitir Vera Rubin sjónaukinn, þannig það eru spennandi tímar framundan.“
En er til líf á öðrum hnöttum?
„Það hlýtur að vera líf þarna einhvers staðar annars staðar en á jörðinni og vandinn er sá að bilið á milli stjarna er svo rosalegt að þetta er svona eins og nál í risa eða stærsta heystakki sem er hægt að ímynda sér sem er allur alheimurinn þannig ég er rosalega skeptískur á að það sé verið að heimsækja okkur. En hver veit, þess vegna erum við að rannsaka þetta og leita og vonandi leita af okkur allan grun.“