Fundað um Múlaborg og eldislöxum varist

Foreldrar barna í leikskólanum Múlaborg í Reykjavík hafa setið fundi með fulltrúum borgarinnar, lögreglu og barnaverndar í dag. Ekkert bendir til að karlmaður, sem er í gæsluvarðhaldi grunaður um kynferðisbrot gegn barni á leikskólanum, hafi brotið á fleiri börnum. Rætt verður við sviðsstjóra hjá Reykjavíkurborg í kvöldfréttum.
Tugir manna hafa verið handteknir í Ísrael í dag fyrir að mótmæla stríðsrekstrinum á Gasa, og þjóðarleiðtogar Evrópu undirbúa mikilvægan fund vegna átakanna í Úkraínu með forseta Bandaríkjanna sem fer fram á morgun.
Rætt verður við formann veiðifélags Miðfjarðarár, sem hefur lokað ánni með grjótgarði til að koma í veg fyrir að sjókvíaeldislax berist í ána, og umhverfisráðherra situr fyrir svörum um málið í beinni útsendingu.
Og við kíkjum við í Hellisgerði, þar sem fjöldi fólks kom saman á fjölskylduskemmtun í dag.
Æsispennandi leikur Manchester United gegn Arsenal í ensku úrvalsdeildinni verður krufinn í íþróttapakkanum.
