„Þetta er stórt mál og tekur auð­vitað tíma“

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Tveir erlendir ferðamenn fundust látnir á herbergi á Edition-hótelinu í miðbæ Reykjavíkur í júní.
Tveir erlendir ferðamenn fundust látnir á herbergi á Edition-hótelinu í miðbæ Reykjavíkur í júní.

Rannsókn lögreglunnar á andláti tveggja ferðamanna á hótelinu Reykjavík Edition miðar ágætlega, en konan sem grunuð er um manndráp hefur verið úrskurðuð í gæsluvarðahdl til 27. ágúst.

Agnes Eide Kristínardóttir, yfirlögegluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir að rannsóknin sé verkefni í vinnslu.

„Það er þannig að auðvitað tekur allt tíma, en þetta gengur bara vel.“

Málið sé stórt og taki því sinn tíma.

Rannsóknin snýr að andláti tveggja ferðamanna með franskt ríkisfang sem dvöldu á hótelinu Reykjavík Edition í miðborg Reykjavíkur. Hótelstarfsmaður kom að tveimur látnum og þeim þriðja særðum á hótelherbergi sínu en sá var eiginkona annars fórnarlambsins og móðir hins. Hún var handtekin og er grunuð um manndráp.

Fram hefur komið að faðirinn og dóttirin hafi verið stungin til bana og að grunur sé um að fleiru en einu eggvopni hafi verið beitt. Þau voru búsett í Dyflinni og því teygir rannsókn málsins sig til bæði Írlands og Frakklands auk Íslands að sjálfsögðu en þau voru franskir ríkisborgarar.

Rannsókn málsins er unnin í samstarfi við lögregluembætti í Írlandi og Frakklandi, og hefur lögreglan sagt það eðli máls samkvæmt hægja á ferlinu að vinna að rannsókn þvert á þrjú embætti í þremur löndum.

Samstarfið við Íra og Frakka tímafrekt

Rannsókn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á andláti tveggja ferðamanna á hótelinu Reykjavík Edition miðar ágætlega að sögn fulltrúa í rannsóknardeild.

