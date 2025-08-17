Fyrrverandi utanríkisráðherra segir nauðsynlegt að Evrópuþjóðir fari að taka raunverulegar ákvarðanir um hvernig binda megi endi á átökin í Úkraínu. Hingað til hafi Evrópa hallað sér um of að Bandaríkjunum. Fjallað verður um málið í hádegisfréttum á Bylgjunni.
Formaður Neytendasamtakanna segir að leiða megi líkur að því að fyrirtæki, sem rukki bílastæðagjöld fyrir þriðja aðila, hafi ekki tilskilin leyfi. Það gangi ekki að hér sé stunduð starfsemi sem sniðgangi lög.
Borgarfulltrúi Samfylkingarinnar hefur áhyggjur af því hvernig dómsmálaráðherra talar um útlendingamál og finnst ráðherrann ala á ótta.
Það er stórslagur framundan í enska boltanum dag og fjölmargir leikir á dagskrá Bestu deildar karla sömuleiðis. Við förum yfir þetta í íþróttapakkanum.
Þetta og margt fleira í hádegisfréttum á Bylgjunni klukkan tólf.