Dreymir um að gera eigin ferðaþætti eins og fyrirmyndin David Attenborough

Sandra Dögg Winbush, Miss Land of Fire and Ice, er 23 ára gömul. Hún starfar sem flugfreyja en er einnig sjálfboðaliði hjá Rauða krossinum og kattarathvarfi. Hennar markmið er að ná að heimsækja öll lönd heimsins.

Morgunmaturinn?

Ég fasta alla daga til 12:00

Helsta freistingin?

Kökur

Hvað ertu að hlusta á?

Retro stöðina

Hvað sástu síðast í bíó?

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, mæli með

Hvaða bók er á náttborðinu?

Ég þarf alltaf að lesa nokkrar bækur í einu og ég les þær eftir skapi. Þær sem eru á náttborðinu núna eru The Greatest Secret, The Rules of Wealth og The Science of Living

Hver er þín fyrirmynd?

Mamma, besta vinkona mín og David Attenborough

Uppáhaldsmatur?

Ítalskur kjötréttur

Uppáhaldsdrykkur?

Allan daginn vatn

Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

David Attenborough og Nikolaj Coster-Waldau

Sandra Dögg Winbush, Miss Land of Fire and Ice

Hvað hræðist þú mest?

Myrkrið og sjóinn

Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Datt upp á sviði á danssýningu

Hverju ertu stoltust af?

Hvað ég er sjálfstæð

Hefurðu einhvern leyndan hæfileika?

Ég hef því miður með enga leynda hæfileika

Hundar eða kettir?

Bæði, elska öll dýr

Hvað er það leiðinlegasta sem þú gerir?

Fara út að hlaupa

En það skemmtilegasta?

Að dansa, að ferðast og taka myndir

Hvað heldurðu að komi fólki mest á óvart við þig?

Hvað ég get verið stríðin

Hvaða lag syngur þú í sturtu/í bílnum?

Dynamite með BTS

Hverju vonast þú til að Miss Universe Iceland keppnin skili þér?

Aukið sjálfstraust, leggja mitt að mörkum í heiminum og að það opni nýjar dyr

Hvar sérðu þig eftir fimm ár?

Með minn eigin ferðaþátt, módel, leikkona og væri heldur ekki á móti að vera komin með mitt eigið fyrirtæki

Hvar er hægt að fylgjast með þér?

Instagram