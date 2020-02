Gnabry elskar að spila í London

Serge Gnabry, leikmaður Bayern München skoraði tvö mörk í kvöld er Bæjarar unnu Chelsea örugglega á Brúnni í Lundúnum. Þýðir það að Gnabry hefur nú skorað jafn mörg mörk í London á tímabilinu og Alexandre Lacazette, framherji Arsenal.



Gnabry fór hamförum er Bayern gjörsigraði Tottenham Hotspur fyrr á leiktíðinni. Lokatölur þar 7-2 gestunum frá Þýskalandi í vil. Leikurinn í kvöld var ef til vill ekki jafn slæmur fyrir Lundúnaborg en Chelsea átti samt sem áður aldrei möguleika í þýsku meistarana.



Eftir markalausan fyrri hálfleik þá fór þýska vélin að malla og skoraði Gnabry tvívegis á aðeins þremur mínútum. Í bæði skiptin lagði hinn magnaði Robert Lewandowski upp.



Þýðir það að Gnabry hefur nú skorað sex mörk í aðeins tveimur leikjum Bayern í Lundúnum á leiktíðinni. Frekar mögnuð tölfræði fyrir mann sem Arsenal seldi á litlar fjórar milljónir punda eftir að hafa talið hann ekki nægilega góðan fyrir lið sitt.

Gnabry has scored as many goals in London this season as Alexandre Lacazette