Bayern sagt ætla að bjóða 75 milljónir punda í Bobby

Það gæti verið freistandi fyrir Liverpool að selja Roberto Firmino í sumar ef marka má fréttir í ensku slúðurblöðunum í morgun.



Bayern München á nefnilega að vera að setja saman 75 milljón punda tilboð í Roberto Firmino í sumar og þýska stórliðið ætlar sér líka að ná í Leroy Sane hjá Manchester City. Þetta kemur fram í fréttum blaða í morgun.



Ensku miðlarnir hafa verið duglegir að fjalla um áhuga evrópskra stórliða á mönnum eins og Mohamed Salah og Sadio Mané en hugsanleg kaup Firmino hafa ekki verið mikið á síðum þeirra.



Það verður mjög fróðlegt að fylgjast með því hvort að Jürgen Klopp sé tilbúinn að láta einhvern fara úr þessari mögnuðu sóknarþrennu sinni.





Bayern Munich are reportedly preparing a £75m bid for Liverpool forward Roberto Firmino.



