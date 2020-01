Sjáðu mörkin sem Berglind Björg skoraði í fyrsta leiknum fyrir Milan

Berglind Björg Þorvaldsdóttir átti sannkallaða draumabyrjun með AC Milan þegar liðið lagði Roma að velli í dag, 3-2. Berglind var í byrjunarliði Milan, lék allan leikinn og skoraði tvö mörk.



Roma komst í 2-0 en Berglind minnkaði muninn á 70. mínútu eftir hornspyrnu. Átta mínútum síðar jafnaði Refiloe Jane metin fyrir Milan þegar fyrirgjöf hennar fór yfir markvörð Roma og í netið.



Þegar mínúta var eftir kastaði Berglind sér fram og skallaði boltann í netið af stuttu færi og tryggði Milan stigin þrjú. Mörkin úr leiknum má sjá hér fyrir neðan.

