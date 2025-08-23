Íslenski boltinn

Myndaveisla frá sögu­legri stund Vestra

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Mjólkurbaðaður fyrirliði Vestra, Elmar Atli Garðarsson, lyftir bikarnum. 
Mjólkurbaðaður fyrirliði Vestra, Elmar Atli Garðarsson, lyftir bikarnum.  vísir/ernir

Vestri varð í gær bikarmeistari karla í fótbolta í fyrsta sinn eftir sigur á Val, 1-0, á Laugardalsvelli.

Jeppe Pedersen skoraði eina mark leiksins með frábæru skoti á 24. mínútu. Eldri bróðir hans hjá Val, Patrick, fór meiddur af velli í seinni hálfleik. Síðar kom í ljós að hann sleit hásin.

Vestri hefur klifið metorðastigann undanfarin ár. Haustið 2023 vann liðið sér sæti í Bestu deildinni og hélt sér þar í fyrra. Í sumar hefur svo gengið vel hjá Vestramönnum. Þeir eru í 5. sæti Bestu deildarinnar og eru nú bikarmeistarar í fyrsta sinn í sögu félagsins. Sigurinn í gær þýðir líka að Vestri leikur í Evrópukeppni í fyrsta sinn á næsta tímabili.

Ernir Eyjólfsson var á Laugardalsvellinum í gær og myndaði leikinn fyrir Vísi. Hér fyrir neðan má sjá myndir frá þessari sögulegu stund Vestra.

Leikmenn Vestra brýna sig fyrir leik.vísir/ernir
Ísfirðingar fagna glæsimarki Jeppe Pedersen.vísir/ernir
Gunnar Jónas Hauksson átti góðan leik.vísir/ernir
Gustav Kjeldsen, Guy Smit og Eiður Aron Sigurbjörnsson héldu sóknarmönnum Vals í skefjum.vísir/ernir
Atgangur upp við mark Vestra.vísir/ernir
Smit ver skalla Albins Skoglund meistaralega.vísir/ernir
Ágúst Eðvald Hlynsson í baráttu við Bjarna Mark Antonsson.vísir/ernir
Vladimir Tufegdzic kominn einn gegn Frederick Schram, markverði Vals.vísir/ernir
Varnarveggur býður upp á skemmtileg svipbrigði.vísir/ernir
Stuðningsmenn Vestra ærðust af fögnuði þegar lokaflautið gall.vísir/ernir
Bikarinn hafinn á loft.vísir/ernir
Vestri er fyrsta liðið síðan Fram 1979 til að vinna Val í bikarúrslitaleik karla.vísir/ernir
Ágúst og Tufegdzic voru óþreytandi í framlínu Vestra í kvöld og fögnuðu vel í leikslok.vísir/ernir
Fatai Gbadamosi hefur verið einn besti leikmaður Vestra í sumar.vísir/ernir
Davíð Smári Lamude hefur náð eftirtektarverðum árangri síðan hann tók við Vestra fyrir tímabilið 2023.vísir/ernir

„Það er æfing á morgun“

Davíð Smári Lamude var í skýjunum eftir að hafa unnið Val 0-1 í úrslitum Mjólkurbikarsins. Þetta var fyrsti bikarmeistaratitill í sögu Vestra og Davíð var afar ánægður með að vera hluti af þeirri sögu.

„Flottasta mark sem ég hef skorað á ferlinum“

Vestri vann 0-1 sigur gegn Val í úrslitum Mjólkurbikarsins. Þetta var fyrsti bikarmeistaratitill í sögu félagsins. Jeppe Pedersen skoraði eina mark leiksins og sagði að þetta hafi verið hans flottasta mark á ferlinum.

Patrick sleit hásin og verður frá út tímabilið

Valsmaðurinn og markahrókurinn mikli Patrick Pedersen sleit hásin í bikarúrslitaleiknum gegn Vestra og verður frá út tímabilið hið minnsta. Slík meiðsli krefjast vanalega margra mánaða endurhæfingar.

„Lið úr bæ þar sem eru fleiri fiskar og kindur en fólk“

„Þetta er óraunveruleg upplifun. Ég neitaði að trúa þessu fyrr en dómarinn flautaði leikinn af“ sagði bikarmeistarinn Guy Smit, sem var að vinna sinn fyrsta titil hér á landi líkt og flestallir leikmenn Vestra. Hann segir það frekar sturlað að lið frá Ísafirði sé bikarmeistari.

