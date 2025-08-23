Valgeir fékk að spila og lagði strax upp í fyrsta sigrinum Sindri Sverrisson skrifar 23. ágúst 2025 13:10 Valgeir Lunddal Friðriksson átti sinn þátt í sigri Fortuna Düsseldorf í dag. Getty/Christof Koepsel Eftir að hafa horft af varamannabekknum á liðsfélaga sína tapa fyrstu tveimur leikjum tímabilsins, í þýsku 2. deildinni í fótbolta, var landsliðsmaðurinn Valgeir Lunddal Friðriksson áberandi í 2-1 útisigri Fortuna Düsseldorf á Paderborn í dag. Paderborn hafði misst miðvörðinn Tjark Lasse Scheller af velli með rautt spjald eftir aðeins tólf mínútna leik þegar hann braut af sér sem aftasti maður, og gestirnir nýttu sér þann liðsmun vel. Valgeir kom inn í byrjunarliðið, eftir að hafa spilað seinni hálfleikinn í 4-2 bikarsigri gegn Schweinfurt á mánudaginn, og var ekki lengi að láta til sín taka. Hann lagði upp fyrsta mark leiksins, á 35. mínútu, þegar Cédric Itten skoraði. Florent Muslija jók svo muninn í 2-0 fyrir hálfleik en heimamenn minnkuðu muninn þegar skammt var eftir af leiknum. Þetta var fyrsta tap Paderborn á leiktíðinni og um leið fyrstu stigin sem Fortuna fær eftir að hafa tapað gegn Hannover og Bielefeld í fyrstu leikjunum. Í Danmörku gerðu Ísak Snær Þorvaldsson og félagar í Lyngby markalaust jafntefli við topplið Horsens á heimavelli, í B-deildinni. Lyngby er því með 11 stig í 5. sæti deildarinnar, eftir sjö umferðir, en Horsens áfram efst með 15 stig. Þýski boltinn Danski boltinn Mest lesið Reykjavíkurmaraþonið í beinni á Vísi Sport Elísa langfyrst fyrir Magnús Mána: „Þessi dagur er fyrir hann“ Sport Magnaður sigur Dags í Vestratreyju: „Núna er bara stefnan sett á ÓL“ Sport Svekktur Íslandsmeistari: „Þetta var rosalega erfitt hlaup“ Sport Vann hálft maraþon, fæddi barn og varð svo meistari í heilu maraþoni Sport Sjáðu „fólkið frá þessum stað“ fagna í alvöru gæsahúðarmyndbandi Fótbolti Skelfileg mistök City og fullkomin byrjun Spurs Enski boltinn Patrick sleit hásin og verður frá út tímabilið Íslenski boltinn Aurier í bann vegna lifrarbólgu Fótbolti Gat ekki skammað frænda því hann þurfti að fara upp á spítala Handbolti Fleiri fréttir Skelfileg mistök City og fullkomin byrjun Spurs Valgeir fékk að spila og lagði strax upp í fyrsta sigrinum Sjáðu „fólkið frá þessum stað“ fagna í alvöru gæsahúðarmyndbandi Aurier í bann vegna lifrarbólgu Myndaveisla frá sögulegri stund Vestra Sjáðu markaveisluna hjá Chelsea í Austur-Lundúnum „Greenwood fékk annað tækifæri en ekki sonur minn“ Potter niðurlútur: „Ekki margt jákvætt“ „Það er æfing á morgun“ „Flottasta mark sem ég hef skorað á ferlinum“ Patrick sleit hásin og verður frá út tímabilið „Lið úr bæ þar sem eru fleiri fiskar og kindur en fólk“ Uppgjörið: Valur - Vestri 0-1 | Vestri bikarmeistari í fyrsta sinn Chelsea svaraði með fimm mörkum og pressan á Potter eykst Uppgjörið: Breiðablik - Tindastóll 5-0 | Blikar fóru illa með laskaða Stóla Kane með þrennu er Bayern valtaði yfir Leipzig Framlengir við City: „Ég elska Manchester“ Palmer meiddist í upphitun og ekki með gegn West Ham Rodri og Foden klárir í slaginn Viljum ekki leikmenn sem vilja ekki Spurs Ósáttur við aðgerðaleysið: Dreg fram skóna sjálfur „Eitt mesta ofbeldi í sögu fótboltans“ Ófriðarbál hjá Forest og stjórinn mögulega rekinn Hvetur fólk til að brjóta reglu og velja Haaland Sjáðu mörkin: Borðtennis í Garðabæ og tveggja mánaða bið tók enda á Akureyri Sjáðu endurkomu Breiðabliks gegn Virtus og markið sem VAR dæmdi af „Erum við virkilega í fituprósentum 2025?“ „Spark í rassinn til að gíra okkur upp í þetta“ „Ég vil hundrað prósent sjá hann aftur í Newcastle-treyju“ Fyrsti homminn í landsliði neyðist til að hætta Sjá meira