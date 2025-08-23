Ronaldo þarf enn að bíða eftir titli þrátt fyrir tímamótamark Sindri Sverrisson skrifar 23. ágúst 2025 14:56 Cristiano Ronaldo þarf enn að bíða eftir titli með Al Nassr. Getty Biðin eftir titli með Al Nassr heldur áfram hjá Cristiano Ronaldo, eftir vítaspyrnukeppni gegn Al Ahli í úrslitaleik sádiarabíska ofurbikarsins í Hong Kong í dag. Vonbrigðin leyndu sér ekki hjá Portúgalanum þegar niðurstaðan lá fyrir enda munaði sáralitlu að niðurstaðan yrði önnur. Cristiano Ronaldo has fallen to 0-3 in finals with Al Nassr.Still in search of his first title with the club 😮 pic.twitter.com/wfVGPDhCGb— ESPN FC (@ESPNFC) August 23, 2025 Ronaldo skoraði í leiknum og það var sannkallað tímamótamark eða hans hundraðasta fyrir Al Nassr. Þar með er hann eini leikmaðurinn sem skorað hefur hundrað mörk eða meira fyrir fjögur mismunandi félög. Ronaldo er kominn með 939 mörk á ferlinum og nálgast því þúsund mörk en hann hefur áður til að mynda skorað 450 mörk fyrir Real Madrid, 145 fyrir Manchester United og 101 fyrir Juventus. Markið í dag skoraði Ronaldo úr víti, þegar hann kom Al Nassr í 1-0, og Marcelo Brozovic kom liðinu svo aftur yfir þegar tæpar tíu mínútur voru eftir. Roger Ibanez náði hins vegar að jafna fyrir Al Ahli á 89. mínútu. Ronaldo, Brozovic og Joao Felix skoruðu svo í vítaspyrnukeppninni fyrir Al Nassr en það dugði skammt því Al Ahli nýtti allar fimm spyrnur sínar og vann. Ronaldo praying during the penalty shootout. This title really meant a lot to him 🙏#SaudiSuperCup pic.twitter.com/3SNiYXTC25— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) August 23, 2025 Hinn sigursæli Ronaldo hefur því enn ekki unnið titil síðan hann kom til Al Nassr árið 2023. Reyndar vann liðið Arab Club Championship Cup sama ár en sú keppni er ekki viðurkennd af FIFA. Sádiarabíski boltinn Mest lesið Reykjavíkurmaraþonið í beinni á Vísi Sport Elísa langfyrst fyrir Magnús Mána: „Þessi dagur er fyrir hann“ Sport Magnaður sigur Dags í Vestratreyju: „Núna er bara stefnan sett á ÓL“ Sport Svekktur Íslandsmeistari: „Þetta var rosalega erfitt hlaup“ Sport Vann hálft maraþon, fæddi barn og varð svo meistari í heilu maraþoni Sport Skelfileg mistök City og fullkomin byrjun Spurs Enski boltinn Sjáðu „fólkið frá þessum stað“ fagna í alvöru gæsahúðarmyndbandi Fótbolti Aurier í bann vegna lifrarbólgu Fótbolti Patrick sleit hásin og verður frá út tímabilið Íslenski boltinn Gat ekki skammað frænda því hann þurfti að fara upp á spítala Handbolti Fleiri fréttir Ronaldo þarf enn að bíða eftir titli þrátt fyrir tímamótamark Hjörvar fékk treyju með kveðju frá De Gea í beinni Skelfileg mistök City og fullkomin byrjun Spurs Valgeir fékk að spila og lagði strax upp í fyrsta sigrinum Sjáðu „fólkið frá þessum stað“ fagna í alvöru gæsahúðarmyndbandi Aurier í bann vegna lifrarbólgu Myndaveisla frá sögulegri stund Vestra Sjáðu markaveisluna hjá Chelsea í Austur-Lundúnum „Greenwood fékk annað tækifæri en ekki sonur minn“ Potter niðurlútur: „Ekki margt jákvætt“ „Það er æfing á morgun“ „Flottasta mark sem ég hef skorað á ferlinum“ Patrick sleit hásin og verður frá út tímabilið „Lið úr bæ þar sem eru fleiri fiskar og kindur en fólk“ Uppgjörið: Valur - Vestri 0-1 | Vestri bikarmeistari í fyrsta sinn Chelsea svaraði með fimm mörkum og pressan á Potter eykst Uppgjörið: Breiðablik - Tindastóll 5-0 | Blikar fóru illa með laskaða Stóla Kane með þrennu er Bayern valtaði yfir Leipzig Framlengir við City: „Ég elska Manchester“ Palmer meiddist í upphitun og ekki með gegn West Ham Rodri og Foden klárir í slaginn Viljum ekki leikmenn sem vilja ekki Spurs Ósáttur við aðgerðaleysið: Dreg fram skóna sjálfur „Eitt mesta ofbeldi í sögu fótboltans“ Ófriðarbál hjá Forest og stjórinn mögulega rekinn Hvetur fólk til að brjóta reglu og velja Haaland Sjáðu mörkin: Borðtennis í Garðabæ og tveggja mánaða bið tók enda á Akureyri Sjáðu endurkomu Breiðabliks gegn Virtus og markið sem VAR dæmdi af „Erum við virkilega í fituprósentum 2025?“ „Spark í rassinn til að gíra okkur upp í þetta“ Sjá meira