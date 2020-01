Sigurvegararnir á Golden Globe

Golden Globe-verðlaunahátíðin var haldin með pompi og prakt í Los Angeles í nótt. Hildur Guðnadóttir tónskáld var á meðal verðlaunahafa kvöldsins en hún hlaut styttuna fyrir tónlist sína í kvikmyndinni Joker.



Aðrir verðlaunahafar voru til að mynda Joaquin Phoenix, sem hlaut Golden Globe fyrir túlkun sína á Jókernum sjálfum, og Renée Zellweger, sem var valin besta leikkona í aðalhlutverki í dramakvikmynd fyrir hlutverk sitt sem Judy Garland í samnefndri kvikmynd.



Kvikmyndin Once Upon a Time in Hollywood hreppti verðlaunin í flokki söngleikja og grínmynda, og var jafnframt sú sigursælasta á hátíðinni með þrenn verðlaun. Kvikmyndin 1917 kom næst á eftir með tvenn en hún var valin besta kvikmyndin í flokki dramamynda og leikstjóri hennar, Sam Mendes, var valinn besti kvikmyndaleikstjórinn.



Þáttaraðirnar Succesion, Fleabag og Chernobyl, sem státar einmitt af tónlist Hildar, voru valdar þær bestu í sínum flokkum. Olivia Colman var verðlaunuð fyrir hlutverk sitt sem Elísabet Bretadrottning í þáttaröðinni The Crown og Phoebe Waller-Bridge hlaut Golden Globe fyrir titilhlutverkið í Fleabag.



Hér að neðan má sjá lista yfir verðlaunahafa:



Besta kvikmynd - drama

Sigurvegari: 1917

The Irishman

Joker

Marriage Story

The Two Popes

Besta leikkona - drama

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saoirse Ronan - Little Women

Charlize Theron – Bombshell

Sigurvegari: Renée Zellweger – Judy

Renée Zellweger ánægð með styttuna. Vísir/AP

Besti leikari - drama

Christian Bale - Ford v Ferrari

Antonio Banderas - Pain and Glory

Adam Driver - Marriage Story

Sigurvegari: Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - The Two Popes

Besta kvikmynd – söngleikur eða grínmynd

Dolemite Is My Name

Jojo Rabbit

Knives Out

Sigurvegari: Once Upon a Time In Hollywood

Rocketman

Besta leikkona – söngleikur eða grínmynd

Ana De Armas - Knives Out

Sigurvegari: Awkwafina - The Farewell

Cate Blanchett - Where'd You Go, Bernadette

Beanie Feldstein - Booksmart

Emma Thompson - Late Night

Besti leikari – söngleikur eða grínmynd

Daniel Craig - Knives Out

Roman Griffin Davis - Jojo Rabbit

Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time... In Hollywood

Sigurvegari: Taron Egerton - Rocketman

Eddie Murphy - Dolemite is My Name

Besta teiknimynd:

Frozen 2

How to Train Your Dragon: The Hidden World

The Lion King

Sigurvegari: Missing Link

Toy Story 4

Besta kvikmynd á erlendu tungumáli:

The Farewell

Les Miserables

Pain and Glory

Sigurvegari: Parasite

Portrait of a Lady on Fire

Besta leikkona í aukahlutverki

Kathy Bates - Richard Jewell

Annette Bening - The Report

Sigurvegari: Laura Dern - Marriage Story

Jennifer Lopez - Hustlers

Margot Robbie - Bombshell

Besti leikari í aukahlutverki:

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighbourhood

Anthony Hopkins - The Two Popes

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Sigurvegari:Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood

Besti kvikmyndaleikstjóri:

Martin Scorsese - The Irishman

Quentin Tarantino - Once Upon a Time In Hollywood

Bong Joon Ho - Parasite

Sigurvegari: Sam Mendes - 1917

Todd Phillips – Joker

Sam Mendes, leikstjóri 1917, tekur við verðlaunum fyrir bestu leikstjórn. Vísir/AP

Besta kvikmyndahandrit:

Noah Baumbach - Marriage Story

Bong Joon Ho, Han Jin Won - Parasite

Anthony McCarten - The Two Popes

Sigurvegari: Quentin Tarantino - Once Upon a Time In Hollywood

Steven Zaillian - The Irishman

Besta kvikmyndatónlist:

Motherless Brooklyn - Daniel Pemberton

Little Women - Alexandre Desplat

Sigurvegari: Joker - Hildur Guðnadóttir

1917 - Thomas Newman

Marriage Story - Randy Newman

Besta lag í kvikmynd:

Beautiful Ghosts - Cats

Sigurvegari: I'm Gonna Love Me Again - Rocketman

Into the Unknown - Frozen 2

Spirit - The Lion King

Stand Up – Harriet

Besta sjónvarpsþáttaröð - drama

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Sigurvegari: Succession

Besta leikkona í dramaþáttaröð:

Jennifer Aniston - The Morning Show

Sigurvegari: Olivia Colman - The Crown

Jodie Comer - Killing Eve

Nicole Kidman - Big Little Lies

Reese Witherspoon - The Morning Show

Besti leikari í dramaþáttaröð:

Sigurvegari: Brian Cox - Succession

Kit Harington - Game of Thrones

Rami Malek - Mr Robot

Tobias Menzies - The Crown

Billy Porter – Pose

Besta sjónvarpsþáttaröð – söngleikur eða grín:

Barry

Sigurvegari: Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs Maisel

The Politician

Besta leikkona í sjónvarpsþáttaröð – söngleikur eða grín:

Christina Applegate - Dead to Me

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs Maisel

Kirsten Dunst - On Becoming a God in Central Florida

Natasha Lyonne - Russian Doll

Sigurvegari: Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

Besti leikari í sjónvarpsþáttaröð – söngleikur eða grín:

Michael Douglas - The Kominsky Method

Bill Hader - Barry

Ben Platt - The Politician

Paul Rudd - Living With Yourself

Sigurvegari: Ramy Youssef - Ramy

Besta stutta þáttaröðin eða sjónvarpsmynd:

Catch-22

Sigurvegari: Chernobyl

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable

Besta leikkona í stuttri þáttaröð eða sjónvarpsmynd:

Sigurvegari: Michelle Williams - Fosse/Verdon

Helen Mirren - Catherine the Great

Merritt Wever - Unbelievable

Kaitlyn Dever - Unbelievable

Joey King - The Act

Besti leikari í stuttri þáttaröð eða sjónvarpsmynd:

Chris Abbott - Catch-22

Sacha Baron Cohen - The Spy

Sigurvegari: Russell Crowe - The Loudest Voice

Jared Harris - Chernobyl

Sam Rockwell - Fosse/Verdon

Besta leikkona í aukahlutverki í sjónvarpsþáttaröð eða sjónvarpsmynd:

Meryl Streep - Big Little Lies

Helena Bonham Carter - The Crown

Emily Watson - Chernobyl

Sigurvegari: Patricia Arquette - The Act

Toni Collette - Unbelievable

Besti leikari í aukahlutverki í sjónvarpsþáttaröð eða sjónvarpsmynd: