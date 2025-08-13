Elín Dís og Sigurður keyptu raðhús í Fossvogi á 175 milljónir Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 13. ágúst 2025 10:19 Elín Dís og Sigurður hafa nú þegar fengið húsið afhent. Hjónin Elín Dís Vignisdóttir, hjá blómaverslununinni 4 árstíðir, og Sigurður Kári Árnason skrifstofustjóri í heilbrigðisráðuneytinu, hafa fest kaup á 200 fermetra endaraðhúsi við Goðaland í Fossvogi. Elín Dís og Sigurður greiddu 175 milljónir króna fyrir húsið. Kaupsamningur var undirritaður 3. júlí síðastliðinn. Hjónin hafa nú þegar fengið húsið afhent og hafist handa við að gera það að sínu. Þau seldu nýverið fallega íbúð við Blönduhlíð og má ætla að nýja heimilið verði stórglæsilegt innan tíðar, enda gefur fyrra heimili þeirra glöggt til kynna að þau hafi einstaklega góðan innanhússsmekk. Húsið við Goðaland er sérstakt að því leyti að það er allt á einni hæð, ólíkt flestum raðhúsum í Fossvogi sem eru byggð á pöllum. Það var reist árið 1969 og hannað af Guðmundi Kr. Guðmundssyni arkitekt. Það stendur neðarlega í Fossvogsdalnum, innst í rólegri götu, með stórum suðurgarði, timburverönd, hellulögðum stígum og skjólveggjum. Húsið er 178 fermetrar að stærð og skiptist í forstofu, borðstofu, stofu, eldhús, þvottahús þrjú svefnherbergi og tvö baðherbergi. Samkvæmt teikningum eru herbergin fimm og auðvelt væri að bæta við auka herbergjum. Auk þess er 22 fermetra bílskúr. Stofa og borðstofa eru bjartar og rúmgóðar með mikilli lofthæð, gólfsíðum gluggum og arni. Eldhúsið er rúmgott, með innréttingu frá 1995 og borðkróki. Svefnherbergin eru öll parketlögð og með fataskápum. Útgengt er í garð bæði úr stofu og hjónaherbergi. Skjáskot/Elín Dís Hús og heimili Fasteignamarkaður Reykjavík Mest lesið 50+: Hræðslan við að eldast útlitslega og góð ráð Áskorun Söguleg sátt milli há- og lágmenningar á Klapparstíg Lífið Jóhann Alfreð og Valdís keyptu hús í Mosfellsbæ Lífið Opnaði sig um skilnaðinn: „Hún eldar ekki, þrífur ekki og virðist ekki mjög móðurleg“ Lífið Tekinn fullur, missti fjölskylduna og fékk krabbamein á sama árinu Lífið Echoes of the End: Íslensk frumraun undir góðum áhrifum stríðsguðsins Leikjavísir Anton Corbijn heiðursgestur RIFF Lífið Eva Laufey og Haraldur stækka við sig á Skaganum Lífið Með um 300 tegundir af rósum í garðinum sínum Lífið „Dýrmætt að fá að hafa þetta svona persónulegt“ Lífið Fleiri fréttir Söguleg sátt milli há- og lágmenningar á Klapparstíg Anton Corbijn heiðursgestur RIFF Með um 300 tegundir af rósum í garðinum sínum Jóhann Alfreð og Valdís keyptu hús í Mosfellsbæ Fyrsta tónlistarfólkið á almyrkvahátíðinni kynnt til leiks Opnaði sig um skilnaðinn: „Hún eldar ekki, þrífur ekki og virðist ekki mjög móðurleg“ Aldraður boltasækir steig síðasta dansinn Suðrænn og ferskur þeytingur að hætti Jönu Eva Laufey og Haraldur stækka við sig á Skaganum „Dýrmætt að fá að hafa þetta svona persónulegt“ Eigendaskipti á Kaffi Laugalæk: Breyta til en lofa sömu stemningu Leifur Andri og Hugrún trúlofuð Fyrstu skrefin tekin á sama stað og símtalið um fæðinguna barst Stjörnulífið: Ástin, glimmer og ofurkroppar „Við ætlum að hlaupa fyrir hana Birtu okkar“ Tekinn fullur, missti fjölskylduna og fékk krabbamein á sama árinu Superstore-leikari látinn Mugison gekk í það heilaga við litla útiathöfn Krakkatían: Afmælistónleikar, maraþon og bílpróf Myndaveisla: Samstaða og stolt í algleymingi í Gleðigöngunni Með sex sjúkdóma og ólæknandi mein en lætur ekkert stoppa sig Missti höndina viku fyrir sextán ára afmælisdaginn Hommar, lesbíur, trans fólk og fleiri sameinast í gleðinni Fréttatía vikunnar: Gleðigangan, hafmeyjustytta og handtaka Myndaveisla: Tröllatrukkur og Rolls Royce á svæðinu þegar hjónin gengu út Bay segir skilið við Smith Nígerísk hjón reisa glerkastala í Kjós og flytja inn tonn af blómum til að gifta sig aftur Endar örugglega sem 83 ára drottning í Gleðigöngunni Hver er Endakallinn frá Ibiza? Nígerískt stjörnubrúðkaup í Hallgrímskirkju Sjá meira