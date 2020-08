Tóku víkingaklappið og sungu „All I Do Is Win“ eftir sigurinn á PSG

Sara Björk Gunnarsdóttir vann sinn fyrsta titil í Frakklandi í gær er Lyon vann sigur á PSG í vítaspyrnukeppni í úrslitaleik franska bikarsins.

Hafnfirðingurinn gekk eins og kunnugt er í raðir Lyon í sumar frá þýska stórliðinu Wolfsburg og var ekki lengi að vinna sinn fyrsta bikar hjá félaginu.

Sara Björk byrjaði á bekknum hjá Lyon en hún kom inn á er stundarfjórðungur var eftir af venjulegum leiktíma.

Ekkert mark var skorað í honum og var farið beint í vítaspyrnukeppni þar sem frönsku meistararnir höfðu betur.

Það var mikið fjör eftir leikinn hjá leikmönnum og starfsfólki Lyon og þeim stuðningsmönnum sem máttu mæta á völlinn.

Óvíst er hvort að það hafi verið fyrir Söru en það var að minnsta kosti hent í eitt víkingaklapp eftir leikinn við mikla lukku leikmanna.

Einnig var mikið fjör í rútunni þar sem leikmenn sungu lagið All I Do Is Win með DJ Khaled.