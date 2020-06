Liverpool varð í gær Englandsmeistari í ensku úrvalsdeildinni en félagið vann titilinn síðast árið 1991.

Liverpool er eitt vinsælasta íþróttafélagið hér á landi og halda gríðarlega margir Íslendingar með liðinu.

Þjóðsöngur Liverpool er lagið You'll Never Walk Alone með Gerry & The Pacemakers.

Söngvarinn Bjarni Arason mætti í Bítið á Bylgjunni í morgun og flutti lagið ásamt gítarleikaranum Hrafnkeli Pálmarssyni og má heyra flutninginn hér að neðan.