Leikmaður Arsenal græðir mest á Instagram af öllum í ensku úrvalsdeildinni

2 - ?? Andreas Pereira (£94,214 this season)

4 - ?? Kurt Zouma (£75,604 this season)

8 - ?? Georginio Wijnaldum (£55,831 this season)



5 - ?? Liverpool (£313,401 this season)

7 - ?? Tottenham (£124,907 this season)

12 - ?? Wolves (£67,379 this season)https://t.co/WFgkMPXPlc