Uglurnar í 3. sætið

Sheffield Wednesday skaust upp í þriðja sæti ensku B-deildarinnar eftir 1-0 sigur á Bristol City í eina leik dagsins í ensku B-deildinni.



Fyrsta og eina mark leiksins kom úr vítaspyrnu sex mínútum fyrir leikslok. Barry Bannan steig þá á punktinn og skoraði. Lokatölur 1-0.





Sheffield Wednesday climb to third in the Championship and have extended their unbeaten run to six matches after a hard-fought victory over Bristol City. Match report: https://t.co/937GM2DY7y #swfc #bbcfootball pic.twitter.com/0RaoKuPKx5







Sheffield er eins og áður segir nú í þriðja sæti deildarinnar en liðið er með 39 stig. Leeds er í öðru sætinu með 47 stig en WBA á toppnum með 50.



Bristol er í áttunda sætinu með 35 stig.





Sheffield Wednesday have only had more points at the halfway stage in 2 of their previous 19 seasons since relegation from PL in 2000



Last had more points on Christmas Day in 2011 (43) pic.twitter.com/UMezWMHj78