Granit Xhaka, leikmaður Arsenal, hefur samþykkt tilboð Herthu Berlin um að ganga í raðir félagsins í janúar samkvæmt umboðsmanni hans.



Xhaka hefur verið orðaður burt frá Arsenal eftir að hafa gengið berserksgang í nóvember þegar honum var skipt af velli. Í kjölfarið var fyrirliðabandið tekið af honum.



Joel Noguera, umboðsmaður Svisslendingsins, segir að Xhaka og þýska félagið hafi náð saman en Arsenal og Hertha séu enn að komast að niðurstöðu.





Granit Xhaka's agent says the Arsenal player has agreed a move to German club Hertha Berlin.



That's what the papers are saying.



The gossip: https://t.co/5J8m8rKkUD#bbcfootball pic.twitter.com/5xHNu7FZZO