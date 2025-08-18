„Tók góðan tíma fyrir mig að geta litið á myndirnar“

Ingibjörg Sigurðardóttir, landsliðskona í fótbolta, segir það hafa tekið sig góðan tíma að líta á myndirnar og skoða skilaboðin sem hún fékk á Evrópumótinu í Sviss eftir vonbrigðin sem landsliðið upplifði þar.
Gengi íslenska kvennalandsliðsins á Evrópumótinu í Sviss fyrr í sumar var undir væntingum. Vonir stóðu til að liðið myndi komast upp úr sínum riðli á mótinu en var langt frá því. Tap í öllum þremur leikjum liðsins í riðlakeppninni var niðurstaðan.
Ingibjörg var sem fyrr klettur í vörn íslenska liðsins ásamt fyrirliðanum Glódísi Perlu og segir það hafa tekið langan tíma að jafna sig á því sem gerðist í Sviss.
„En að nokkrum vikum liðnum nær maður líka að átta sig á því að það er margt jákvætt hægt að taka út úr þessu. Þetta er náttúrulega bara reynsla og reynsla getur verið bæði góð og slæm. Maður getur samt alltaf tekið eitthvað út úr þessu og orðið betri. Það tók alveg góðan tíma fyrir mig að geta litið til baka á myndirnar, skoða öll skilaboðin sem maður fékk og endurupplifa þetta mót. Núna þegar að ég lít til baka er ég bara gríðarlega stolt af liðinu, hvernig við náðum að þjappa okkur saman á þessum stutta tíma sem við vorum þarna og hef trú á því að við komum sterkari út úr þessu.“
Eftir svona vonbrigði sé erfitt að bíða eftir næsta landsliðsglugga og fá tækifæri til þess að svara fyrir sig en næsta landsliðsverkefni eru tveir mikilvægir umspilsleikir við Norður-Írland um sæti í A-deild Þjóðadeildarinnar.
„Maður vildi eiginlega að það væri bara landsleikjagluggi núna í september og að maður væri að fara beint í þetta. Á sama tíma er gott að fá góðan tíma núna til þess að koma sér í gang með félagsliðinu, það eru mikilvægar vikur framundan og síðan er málið að halda sér í A-deild Þjóðadeildarinnar, það er okkar markmið og komast á HM eftir það. Við erum með skýr markmið hvað það varðar og þurfum að æfa vel núna, gera okkur klárar.