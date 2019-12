Lingard hvorki skoraði né lagði upp mark á árinu 2019

Jesse Lingard. leikmaður Manchester United, skoraði hvorki mark né gaf stoðsendingu í ensku úrvalsdeildinni á árinu 2019.



Lingard kom inn á sem varamaður þegar United vann Burnley, 0-2, í síðasta leik sínum á árinu.



Hann kom ekki með beinum hætti að marki í leiknum, ekki frekar en í hinum 27 deildarleikjunum sem hann lék á árinu 2019.

28 Games

0 Goals

0 Assists



Jesse Lingard didn’t register a single goal involvement in the league in 2019. pic.twitter.com/ILDYoMT3N2