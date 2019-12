Evrópumeistarar Liverpool eru komnir í 16-liða úrslit Meistaradeildarinnar eftir 2-0 sigur á Red Bull Salzburg á útivelli í kvöld er síðasta umferð E-riðilsins fór fram.



Liverpool dugði jafntefli til að komast áfram upp úr riðlinum en rosalegur kraftur var í heimamönnum í upphafi leiksins. Þeir sóttu án afláts og gestirnir máttu prísa sig sæla að lenda ekki undir.





Alisson made three saves in the first seven minutes against RB Salzburg, already more than Adrian made in the entire 90 minutes against RB Salzburg at Anfield (2). — Squawka Football (@Squawka) December 10, 2019







Liverpool fékk þó einnig sín færi en ekkert mark var skorað í fyrri hálfleik. Fyrsta markið kom svo á 57. mínútu er Naby Keita skoraði með góðum skalla eftir góða sendingu frá Sadio Mane.



Einungis hundrað sekúndum síðar var staðan orðinn 2-0. Mohamed Salah lék þá á Cican Stankovic í marki heimamanna og skoraði. Ekki urðu mörkin fleiri og lokatölur 2-0.





27 - Mohamed Salah has been involved in 27 Champions League goals for Liverpool (19 goals, 8 assists) - only Lionel Messi (28) has been involved in more since the Egyptian joined the Reds. Masterful. #SALLIV #UCL pic.twitter.com/ngAkELcckq — OptaJoe (@OptaJoe) December 10, 2019







Napoli kemst einnig upp úr E-riðlinum eftir 4-0 sigur á Genk á heimavelli. Staðan var 3-0 eftir 38 mínútur en Arkadiusz Milik gerði fyrstu þrjú mörkin. Þriðja markið kom úr vítaspyrnu.



Dries Mertens skoraði fjórða og síðasta mark leiksins er hann skoraði stundarfjórðungi fyrir leikslok. Liverpool vinnur riðilinn með þrettán stig, Napoli í öðru með 12, Salzburg í þriðja með sjö og Genk á botninum með eitt.





3 - Arkadiusz #Milik became the third player in #ChampionsLeague history to score a hat-trick in a first half of a game for an Italian side, after S. Inzaghi with Lazio (v Marseille in March 2000) e M. Simone with Milan (v Rosenborg in September 1996). Tris. pic.twitter.com/vRlAi1yFQn — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 10, 2019