Manchester United gerði sér lítið fyrir og burstaði AZ Alkmaar á heimavelli, 4-0, er liðin mættust í síðustu umferð riðlakeppni Evrópudeildarinnar.



Ole Gunnar Solskjær, stjóri Manchester United, gat leyft sér að dreifa aðeins álaginu á sína menn en fyrri hálfleikurinn var afspyrnu leiðinlegur. Allt markalaust.





Here's how we line up to face AZ Alkmaar #MUFC #UEL

Youngest @ManUtd players to score 2+ goals in a European game



Mason Greenwood, 18 years & 72 days

Marcus Rashford, 18 years & 117 days

Wayne Rooney, 18 years & 340 days

George Best, 19 years & 137 days

Ryan Giggs, 20 years & 289 days

11:00 - Diogo Jota's hat-trick in exactly 11 minutes is the fastest scored in the Europa League since September 2014, when Claudiu Keseru scored a hat-trick in 10 minutes and 56 seconds for FCSB vs Aalborg. Rapid.

Espanyol lose their first European match since a 3-0 UEFA Cup home defeat against Schalke on 23 February 2006. This ends the longest ever unbeaten run by a club in European competition (26 matches). #RCDE #UEL

United setti í fluggírinn frá 53. mínútu. Ashley Young kom þá United yfir og fimm mínútum síðar tvöfaldaði hinn ungi Mason Greenwood forystuna.Juan Mata skoraði svo úr vítaspyrnu á 62. mínútu og tveimur mínútum síðar skoraði Greenwood sitt annað mark. Fjögur mörk hjá heimamönnum á ellefu mínútum og lokatölur 4-0.Í sama riðli vann Partizan Belgrad 4-1 sigur á Astana en Rúnar Már Sigurjónsson lék allan leikinn á miðjunni hjá Astana sem lenti 4-0 undir í leiknum. Þeir fengu einungis þrjú stig í riðlinum.Wolves var í stuði á heimavelli er þeir pökkuðu saman Besiktas á heimavelli. Staðan var markalaus í hálfleik en Úlfarnir gengu á lagið í síðari hálfleik. Diego Jota gerði þrjú mörk á ellefu mínútum og Leander Dendoncker eitt.Steven Gerrard og lærisveinar hans eru komnir áfram í 32-liða úrslit er Rangers gerði 1-1 jafntefli við Young Boys á heimavelli í kvöld.Hörður Björgvin Magnússon spilaði allan leikinn fyrir CSKA Moskvu og Arnór Sigurðarson síðasta stundarfjórðunginn er liðið vann 1-0 sigur á Espanyol á útivelli. Fyrsti sigur CSKA í riðlinum sem kemst ekki áfram.- Young Boys 1-1- Feyenoord 3-2- CSKA Moskva 0-1- Ferencvaros 1-1- Oleksandriya 2-1- Saint Etienne 1-0Borussia Mönchengladbach -1-2- Wolfsburger 2-2Slovan Bratislava -2-4- Besiktas 4-04-0Partian Belgrad - Astana 4-1