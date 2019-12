Gaf til kynna að hann ætli á markaðinn í janúar

Ole Gunnar Solskjær, stjóri Manchester United, gaf það til kynna á blaðamannafundi eftir leikinn gegn AZ Alkmaar í gær að United gæti farið á markaðinn í janúar.



Manchester-liðið rúllaði yfir Hollendinganna í síðari hálfleik eftir að staðan hafi verið markalaus í hálfleik. United skoraði fjögur mörk á ellefu mínútna kafla og gerði út um leikinn.



„Það voru ekki fljúgandi bollar í hálfleik. Við þurftum bara gera þetta saman og gera það sem við erum góðir í,“ sagði Norðmaðurinn í leikslok.



Næst var hann spurður út í leikmannamarkaðinn.



„Við erum að leitast eftir styrkingum í ákveðnum stöðum,“ sagði Solskjær en talið er að liðið sé að lenda undir í baráttunni við Liverpool um Takumi Minamino.





"We still need two or three players to have enough numbers." https://t.co/Qd0we3ZnIH